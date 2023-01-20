Российский губернатор вернет часть мобилизованных с фронта

Мобилизованные многодетные отцы из Забайкальского края будут возвращены домой. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он также пояснил, что эта мера не спровоцирует новых мобилизационных мероприятий.
«Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой», — написал Осипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также рассказал, что военные комиссариаты уже начали работы с руководством мобилизованных, и от самих военнослужащих никаких действий не требуется.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов в России сохранится. Такая установка от Минобороны РФ действует сейчас и продолжит действовать дальше, сообщили в «Национальной службе новостей».
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Мобилизованные многодетные отцы из Забайкальского края будут возвращены домой. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он также пояснил, что эта мера не спровоцирует новых мобилизационных мероприятий. «Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой», — написал Осипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также рассказал, что военные комиссариаты уже начали работы с руководством мобилизованных, и от самих военнослужащих никаких действий не требуется. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов в России сохранится. Такая установка от Минобороны РФ действует сейчас и продолжит действовать дальше, сообщили в «Национальной службе новостей».