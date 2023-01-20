Российский губернатор вернет часть мобилизованных с фронта

Губернатор Забайкалья вернет мобилизованных многодетных отцов
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизация, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Мобилизованные многодетные отцы Забайкалья вернутся домой, сообщил губернатор региона Фото:
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Мобилизованные многодетные отцы из Забайкальского края будут возвращены домой. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он также пояснил, что эта мера не спровоцирует новых мобилизационных мероприятий.

«Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой», — написал Осипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также рассказал, что военные комиссариаты уже начали работы с руководством мобилизованных, и от самих военнослужащих никаких действий не требуется.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов в России сохранится. Такая установка от Минобороны РФ действует сейчас и продолжит действовать дальше, сообщили в «Национальной службе новостей».

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Мобилизованные многодетные отцы из Забайкальского края будут возвращены домой. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он также пояснил, что эта мера не спровоцирует новых мобилизационных мероприятий. «Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой», — написал Осипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также рассказал, что военные комиссариаты уже начали работы с руководством мобилизованных, и от самих военнослужащих никаких действий не требуется. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов в России сохранится. Такая установка от Минобороны РФ действует сейчас и продолжит действовать дальше, сообщили в «Национальной службе новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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