«МегаФон» назначил нового топ-менеджера по ХМАО и ЯНАО

27 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Компания планирует усилить позиции в северных регионах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Представительства компании «МегаФон» в ХМАО и ЯНАО возглавил новый топ-менеджер Дмитрий Мелихов, который направит работу на усиление сотрудничества в нефтяном секторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Дмитрий Мелихов назначен директором регионального отделения оператора в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Приоритетными задачами топ-менеджера на северных территориях станут усиление позиций компании в массовом и корпоративном сегментах, расширение покрытия сети в регионе, реализация проектов для государственных заказчиков и партнеров из нефтегазовой отрасли», — сообщили в пресс-службе. По данным пиар блока телекоммуникационной компании, новый руководитель также начнет борьбу за качество предоставляемых услуг. А подключение к сети станет для жителей ХМАО и ЯНАО более удобным и быстрым. «В Югре и на Ямале уделяется большое внимание внедрению цифровых сервисов, развитию IT-отрасли и подготовке кадров по этому направлению. Усилить этот тренд могут решения МегаФона, разработанные для реализации национальных проектов, в том числе для создания комфортной городской среды, управления транспортной системой, экологического мониторинга. У Дмитрия есть большой опыт работы в Тюменской области и понимание специфики работы в Югре и на Ямале», — сообщил директор по региональному развитию компании на Урале Михаил Молотков. Ранее URA.RU сообщало, что «МегаФон» запустил в УрФО связь нового поколения. Абоненты компании могут звонить, не прерывая интернет-сессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представительства компании «МегаФон» в ХМАО и ЯНАО возглавил новый топ-менеджер Дмитрий Мелихов, который направит работу на усиление сотрудничества в нефтяном секторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Дмитрий Мелихов назначен директором регионального отделения оператора в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Приоритетными задачами топ-менеджера на северных территориях станут усиление позиций компании в массовом и корпоративном сегментах, расширение покрытия сети в регионе, реализация проектов для государственных заказчиков и партнеров из нефтегазовой отрасли», — сообщили в пресс-службе. По данным пиар блока телекоммуникационной компании, новый руководитель также начнет борьбу за качество предоставляемых услуг. А подключение к сети станет для жителей ХМАО и ЯНАО более удобным и быстрым. «В Югре и на Ямале уделяется большое внимание внедрению цифровых сервисов, развитию IT-отрасли и подготовке кадров по этому направлению. Усилить этот тренд могут решения МегаФона, разработанные для реализации национальных проектов, в том числе для создания комфортной городской среды, управления транспортной системой, экологического мониторинга. У Дмитрия есть большой опыт работы в Тюменской области и понимание специфики работы в Югре и на Ямале», — сообщил директор по региональному развитию компании на Урале Михаил Молотков. Ранее URA.RU сообщало, что «МегаФон» запустил в УрФО связь нового поколения. Абоненты компании могут звонить, не прерывая интернет-сессии.