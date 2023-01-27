«МегаФон» назначил нового топ-менеджера по ХМАО и ЯНАО

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Разное. Москва, мегафон, мегафон логотип
Компания планирует усилить позиции в северных регионах Фото:

Представительства компании «МегаФон» в ХМАО и ЯНАО возглавил новый топ-менеджер Дмитрий Мелихов, который направит работу на усиление сотрудничества в нефтяном секторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Дмитрий Мелихов назначен директором регионального отделения оператора в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Приоритетными задачами топ-менеджера на северных территориях станут усиление позиций компании в массовом и корпоративном сегментах, расширение покрытия сети в регионе, реализация проектов для государственных заказчиков и партнеров из нефтегазовой отрасли», — сообщили в пресс-службе.

По данным пиар блока телекоммуникационной компании, новый руководитель также начнет борьбу за качество предоставляемых услуг. А подключение к сети станет для жителей ХМАО и ЯНАО более удобным и быстрым. «В Югре и на Ямале уделяется большое внимание внедрению цифровых сервисов, развитию IT-отрасли и подготовке кадров по этому направлению. Усилить этот тренд могут решения МегаФона, разработанные для реализации национальных проектов, в том числе для создания комфортной городской среды, управления транспортной системой, экологического мониторинга. У Дмитрия есть большой опыт работы в Тюменской области и понимание специфики работы в Югре и на Ямале», — сообщил директор по региональному развитию компании на Урале Михаил Молотков.

Ранее URA.RU сообщало, что «МегаФон» запустил в УрФО связь нового поколения. Абоненты компании могут звонить, не прерывая интернет-сессии.

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Представительства компании «МегаФон» в ХМАО и ЯНАО возглавил новый топ-менеджер Дмитрий Мелихов, который направит работу на усиление сотрудничества в нефтяном секторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Дмитрий Мелихов назначен директором регионального отделения оператора в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Приоритетными задачами топ-менеджера на северных территориях станут усиление позиций компании в массовом и корпоративном сегментах, расширение покрытия сети в регионе, реализация проектов для государственных заказчиков и партнеров из нефтегазовой отрасли», — сообщили в пресс-службе. По данным пиар блока телекоммуникационной компании, новый руководитель также начнет борьбу за качество предоставляемых услуг. А подключение к сети станет для жителей ХМАО и ЯНАО более удобным и быстрым. «В Югре и на Ямале уделяется большое внимание внедрению цифровых сервисов, развитию IT-отрасли и подготовке кадров по этому направлению. Усилить этот тренд могут решения МегаФона, разработанные для реализации национальных проектов, в том числе для создания комфортной городской среды, управления транспортной системой, экологического мониторинга. У Дмитрия есть большой опыт работы в Тюменской области и понимание специфики работы в Югре и на Ямале», — сообщил директор по региональному развитию компании на Урале Михаил Молотков. Ранее URA.RU сообщало, что «МегаФон» запустил в УрФО связь нового поколения. Абоненты компании могут звонить, не прерывая интернет-сессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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