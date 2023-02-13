Европейская страна отказалась обучать ВСУ управлению танками Leopard 2

Kurier: Австрия отказалась обучать ВСУ управлению танками Leopard 2

13 февраля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Украине пообещали танки Leopard Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Австрия отказалась обучать украинскую армию использованию немецких танков Leopard-2. Об этом сообщает австрийская газета Kurier. «Австрия не хочет обучать украинских солдат работе с основным боевым танком Leopard», — передает Kurier . Информацию подтвердила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. «Суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов», — высказалась она. Германия пообещала Украине Leopard, также их передадут и другие западные страны, у которых есть в наличии немецкие танки. Германия передаст Украине 14 танков до конца марта. В Минобороны Украины сообщали, что солдат ВСУ будут учить использованию Leopard за границей. Германия уже начала обучение украинских военных, передает «Федеральное агентство новостей». Военные РФ уже изучили слабые места западных танков.

Австрия отказалась обучать украинскую армию использованию немецких танков Leopard-2. Об этом сообщает австрийская газета Kurier. «Австрия не хочет обучать украинских солдат работе с основным боевым танком Leopard», — передает Kurier. Информацию подтвердила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. «Суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов», — высказалась она. Германия пообещала Украине Leopard, также их передадут и другие западные страны, у которых есть в наличии немецкие танки. Германия передаст Украине 14 танков до конца марта. В Минобороны Украины сообщали, что солдат ВСУ будут учить использованию Leopard за границей. Германия уже начала обучение украинских военных, передает «Федеральное агентство новостей». Военные РФ уже изучили слабые места западных танков.