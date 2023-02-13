Европейская страна отказалась обучать ВСУ управлению танками Leopard 2

Kurier: Австрия отказалась обучать ВСУ управлению танками Leopard 2
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
Украине пообещали танки Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Австрия отказалась обучать украинскую армию использованию немецких танков Leopard-2. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

«Австрия не хочет обучать украинских солдат работе с основным боевым танком Leopard», — передает Kurier. Информацию подтвердила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. «Суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов», — высказалась она.

Германия пообещала Украине Leopard, также их передадут и другие западные страны, у которых есть в наличии немецкие танки. Германия передаст Украине 14 танков до конца марта. В Минобороны Украины сообщали, что солдат ВСУ будут учить использованию Leopard за границей. Германия уже начала обучение украинских военных, передает «Федеральное агентство новостей». Военные РФ уже изучили слабые места западных танков.

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Австрия отказалась обучать украинскую армию использованию немецких танков Leopard-2. Об этом сообщает австрийская газета Kurier. «Австрия не хочет обучать украинских солдат работе с основным боевым танком Leopard», — передает Kurier. Информацию подтвердила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. «Суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов», — высказалась она. Германия пообещала Украине Leopard, также их передадут и другие западные страны, у которых есть в наличии немецкие танки. Германия передаст Украине 14 танков до конца марта. В Минобороны Украины сообщали, что солдат ВСУ будут учить использованию Leopard за границей. Германия уже начала обучение украинских военных, передает «Федеральное агентство новостей». Военные РФ уже изучили слабые места западных танков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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