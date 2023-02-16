Журналист предоставил новые доказательства вины США в подрыве «Северных потоков»

Американский журналист Дуган предоставил доказательства причастности США к теракту на «Северных потоках»

16 февраля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Водолазов, участвующих в учениях США, заподозрили в подрыве газопровода Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Американский журналист Джон Дуган предоставил доказательства причастности США к теракту на «Северных потоках». Он рассказал, что американские водолазы участвовали в учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили в Балтийском море. Журналист сообщил, что получил письмо на электронную почту от анонимного источника. Он прислал Джону Дугану фото и документы с учений, но просил не распространять их, чтобы сохранить свою анонимность. «15 июня вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде. Моя первая мысль: они выглядели как группа террористов», — сообщалось в письме. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на Дугана. У американцев было дорогостоящее высокопрофессиональное оборудование, которое обычно не используют военно-морские подразделения. Водолазы сообщали, что участвуют в учениях по разминированию. У них были с собой небольшие ящики. Они ушли под воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков, сообщил источник американскому журналисту. В сентябре произошла авария на обеих нитках «Северного потока». Там обнаружили утечку газа и падение давления. ООН не стала расследовать произошедшее, передает «Ридус». Неделю назад лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш рассказал, что приказ о теракте на газопроводе отдали в ЦРУ. США опровергли информацию о причастности к произошедшему, сообщает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский журналист Джон Дуган предоставил доказательства причастности США к теракту на «Северных потоках». Он рассказал, что американские водолазы участвовали в учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили в Балтийском море. Журналист сообщил, что получил письмо на электронную почту от анонимного источника. Он прислал Джону Дугану фото и документы с учений, но просил не распространять их, чтобы сохранить свою анонимность. «15 июня вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде. Моя первая мысль: они выглядели как группа террористов», — сообщалось в письме. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на Дугана. У американцев было дорогостоящее высокопрофессиональное оборудование, которое обычно не используют военно-морские подразделения. Водолазы сообщали, что участвуют в учениях по разминированию. У них были с собой небольшие ящики. Они ушли под воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков, сообщил источник американскому журналисту. В сентябре произошла авария на обеих нитках «Северного потока». Там обнаружили утечку газа и падение давления. ООН не стала расследовать произошедшее, передает «Ридус». Неделю назад лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш рассказал, что приказ о теракте на газопроводе отдали в ЦРУ. США опровергли информацию о причастности к произошедшему, сообщает Life.