Французы возмутились словами Зеленского о победе над Россией в 2023 году

Заявление Владимира Зеленского возмутило французских пользователей twitter Фото: Официальный сайт президента Украины

Пользователи twitter высмеяли планы президента Украины Владимира Зеленского одержать победу в конфликте с Россией в текущем году. Видеозапись с отрывком его выступления Мюнхенской конференции по безопасности была опубликована на странице французского телеканала LCI.

«Я не могу больше терпеть этого парня, он принимает нас за идиотов. Иди, откажись от своей жены, которая проводит все свое время в Dior или Luis Vuitton», — заявила Марр. Пользователь Пол Детарс обратил внимание Зеленского на то, что Россия готова к мирным переговорам: «Так что договаривайтесь и хватит убивать молодежь!»

Пользователь Губа Эммануэль предложила «сдать Зеленского в психиатрию». «Как можно показывать нам это дерьмо?», — задается вопросом Стефан Паниколау. По его мнению, Макрон «оценил его подлизывания», но французским гражданам неинтересно это видеть. «Сейчас он просит оружия, а завтра будет просить людей», — написал пользователь с псевдонимом Точка зрения. Читатель с ником Лоло02 призвал Зеленского идти на фронт со своими людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, передает RT. В своем выступлении он назвал Россию «Голиафом» и обещал ей «пасть» в этом году. Также он выразил уверенность, что вступление Украины в Евросоюз безальтернативно, передает Nation News.