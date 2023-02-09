09 февраля 2023

В США раскрыли, сможет ли Путин победить на Украине

Politico: Путин одержит победу, если решит проблемы с логистикой
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент России Владимир Путин победит на Украине, если выстроит координацию российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия одержит победу на Украине, если устранит проблемы в логистике и координации. С таким мнением выступил американский эксперт по Вооруженным силам России и сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман.

«Прорывы [в Донбассе], скорее всего, ускользнут от русских, если они не смогут исправить два основных недостатка, которые до сих пор преследовали их военные операции, — плохую логистику и неспособность координировать пехоту, бронетехнику, артиллерию и авиационную поддержку», — заявил Кофман. Его мнение приводит издание Politico. Он также отметил, что эти проблемы уже преодолены в значительной степени благодаря назначению Валерия Герасимова главнокомандующим российскими войсками.

Некоторые американские эксперты предсказывают значительные успехи российской армии в ближайшее время. Бывший командир пехоты британской армии Ричард Кэмп призывает западных лидеров быть реалистами в отношении возможностей ВС РФ, иначе успехи России в Донбассе могут вызвать шок, который подорвет решимость и заставит требовать переговоров.

Американские аналитики сообщают, что российская армия перехватила инициативу. По их информации, ВС РФ активизировались в районе ЛНР и Харьковской области, что может указывать на начало российского наступления, передает телеканал 360.

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Россия одержит победу на Украине, если устранит проблемы в логистике и координации. С таким мнением выступил американский эксперт по Вооруженным силам России и сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман. «Прорывы [в Донбассе], скорее всего, ускользнут от русских, если они не смогут исправить два основных недостатка, которые до сих пор преследовали их военные операции, — плохую логистику и неспособность координировать пехоту, бронетехнику, артиллерию и авиационную поддержку», — заявил Кофман. Его мнение приводит издание Politico. Он также отметил, что эти проблемы уже преодолены в значительной степени благодаря назначению Валерия Герасимова главнокомандующим российскими войсками. Некоторые американские эксперты предсказывают значительные успехи российской армии в ближайшее время. Бывший командир пехоты британской армии Ричард Кэмп призывает западных лидеров быть реалистами в отношении возможностей ВС РФ, иначе успехи России в Донбассе могут вызвать шок, который подорвет решимость и заставит требовать переговоров. Американские аналитики сообщают, что российская армия перехватила инициативу. По их информации, ВС РФ активизировались в районе ЛНР и Харьковской области, что может указывать на начало российского наступления, передает телеканал 360.
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