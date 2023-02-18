Захарова раскрыла, как Запад готовился к войне с Россией

Захарова: Запад готовился к войне с Россией, работая над санкциями заранее

18 февраля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отреагировала на высказывание главы Еврокомиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад детально готовил провокацию в отношении России, так как санкции разрабатывали еще до начала конфликта на Украине. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что санкции готовили за два месяца до спецоперации. «Планы по включению меня в санкции были у Евросоюза с подачи США уже в конце 2021 года с удивительной формулировкой „за содействие развертыванию войск на территории Украины“. Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта», — написала Захарова в своем telegram-канале . США и Евросоюз заранее начали обсуждать ограничения против России. Глава Еврокомиссии сообщила, что санкции готовились еще с декабря 2021 года из-за нарастания напряженности между Киевом и Москвой, а также сообщений от американской разведки. Санкции ввели после начала спецоперации на Украине. Антироссийские ограничения ударили по самому Западу, а сами санкции против России незаконны, цитируют «Дни.ру» спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Запад детально готовил провокацию в отношении России, так как санкции разрабатывали еще до начала конфликта на Украине. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что санкции готовили за два месяца до спецоперации. «Планы по включению меня в санкции были у Евросоюза с подачи США уже в конце 2021 года с удивительной формулировкой „за содействие развертыванию войск на территории Украины“. Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта», — написала Захарова в своем telegram-канале. США и Евросоюз заранее начали обсуждать ограничения против России. Глава Еврокомиссии сообщила, что санкции готовились еще с декабря 2021 года из-за нарастания напряженности между Киевом и Москвой, а также сообщений от американской разведки. Санкции ввели после начала спецоперации на Украине. Антироссийские ограничения ударили по самому Западу, а сами санкции против России незаконны, цитируют «Дни.ру» спикера Госдумы Вячеслава Володина.