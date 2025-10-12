Трамп готов применить армию для наведения порядка в США

Срочная новость
Президент США Дональд Трамп готов задействовать регулярные войска США для наведения порядка в стране. Об этом сообщает вице-президент Джей Ди Вэнс. Со слов Вэнса, американский лидер планирует принять решение без одобрения конгресса. С 10 октября в штате Иллинойс проходят массовые протесты на фоне принятых мер Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.
