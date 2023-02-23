Страны G7 пообещали Украине десятки миллиардов долларов

«Большая семерка» увеличивает помощь Украине до 39 млрд долларов
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Страны «Большой семерки» сообщили о намерении поддерживать Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны «Большой семерки» направят на Украину 39 миллиардов долларов в течение 2023 года. Об этом сообщается в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7. Заявление было подписано по итогам встречи, которая прошла в индийском городе Бангалор.

«На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов», — сказано в заявлении. Текст заявления цитирует агентство Reuters. В заявлении отмечается, что международное сообщество планирует продолжать удовлетворять потребности Украины.

Страны «Большой семерки» также договорились о том, что будут принимать меры по вопросу антироссийских санкций, передает RT. Встреча министров финансов и управляющих центральными банками прошла на полях встречи глав минфинов G20 в Индии.

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Страны «Большой семерки» направят на Украину 39 миллиардов долларов в течение 2023 года. Об этом сообщается в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7. Заявление было подписано по итогам встречи, которая прошла в индийском городе Бангалор. «На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов», — сказано в заявлении. Текст заявления цитирует агентство Reuters. В заявлении отмечается, что международное сообщество планирует продолжать удовлетворять потребности Украины. Страны «Большой семерки» также договорились о том, что будут принимать меры по вопросу антироссийских санкций, передает RT. Встреча министров финансов и управляющих центральными банками прошла на полях встречи глав минфинов G20 в Индии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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