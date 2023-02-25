Французы удивились жизни россиян спустя год спецоперации

На России не сказались последствия западных санкций, так как она перестроила экономику. А жители, в свою очередь, за год практически не заметили изменений. Такое мнение высказал обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.
«В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены. Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам», — пишет Раффре, живущий двадцать лет в Москве.
Он отметил, что Россия смогла стабилизировать рубль и избежать катастрофы в промышленном секторе, так как, за исключением французских, шведских и британских брендов, с рынка ушло «не очень много западных компаний». Французский обозреватель добавил, что РФ уменьшила потери из-за сотрудничества с Китаем.
Ранее Евросоюз, а также ряд стран ввели по новому пакету санкции против России. Так, на сегодня под санкциями ЕС находятся 1473 физических и 205 юрлиц. Кроме того, ограничения введены против российских финансовых организаций. Среди них «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк».
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