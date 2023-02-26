Германия намерена совместно с Украиной производить оружие

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Германия собирается производить оружие совместно с нами
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
О проекте совместного производства оружия рассказал Шмыгаль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Неназванное предприятие из Германии предложило Киеву совместно производить вооружение. Об этом в интервью для немецкого издания начал утверждать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы работаем над этим. Есть 10 конкретных проектов (речь идет о бизнес-предложениях из Германии, — прим URA.RU). И предложение немецкого концерна для совместного производства вооружений», — поделился своей информацией Шмыгаль с журналом Focus. При этом он сделал акцент на том, что воплощению этих замыслов серьезно мешает вопрос страхования рисков.

По словам премьер-министра, соглашения с немецким бизнесом начали появляться после международной донорской конференции в Берлине, которая прошла в 2022 году. Какие именно предприятия заинтересовались в сотрудничестве с Украиной он не рассказал, сославшись на запрет о распространении этой информации.

Западные страны и в том числе Германия начали помогать Киеву после того, как Россия объявила о старте специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из главных целей является защита мирного населения Донбасса. При этом Запад решил поддержать Незалежную военной техникой, вооружением и боеприпасами. Спустя год в ФРГ заявили, что это решение истощило Вооруженные силы страны, а в Бундестаге потребовали прекратить поставки оружия, которое запрещено международным договором.

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Неназванное предприятие из Германии предложило Киеву совместно производить вооружение. Об этом в интервью для немецкого издания начал утверждать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы работаем над этим. Есть 10 конкретных проектов (речь идет о бизнес-предложениях из Германии, — прим URA.RU). И предложение немецкого концерна для совместного производства вооружений», — поделился своей информацией Шмыгаль с журналом Focus. При этом он сделал акцент на том, что воплощению этих замыслов серьезно мешает вопрос страхования рисков. По словам премьер-министра, соглашения с немецким бизнесом начали появляться после международной донорской конференции в Берлине, которая прошла в 2022 году. Какие именно предприятия заинтересовались в сотрудничестве с Украиной он не рассказал, сославшись на запрет о распространении этой информации. Западные страны и в том числе Германия начали помогать Киеву после того, как Россия объявила о старте специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из главных целей является защита мирного населения Донбасса. При этом Запад решил поддержать Незалежную военной техникой, вооружением и боеприпасами. Спустя год в ФРГ заявили, что это решение истощило Вооруженные силы страны, а в Бундестаге потребовали прекратить поставки оружия, которое запрещено международным договором.
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