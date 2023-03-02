02 марта 2023

В США обозначили новое требование НАТО к ВСУ

Newsweek: Украина должна продемонстрировать успех этой весной, чтобы получить оружие от НАТО
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, nato, солдат, армия нато, stock
Отсутствие успеха ВСУ будет расцениваться Западом как победа России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО потребовали успеха от Вооруженных сил Украины (ВСУ), иначе поставки оружия Киеву могут прекратиться. Об этом заявил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.

«Необходимо продемонстрировать прогресс на поле боя», — заявил Марк Кансиан в интервью для издания Newsweek. По словам эксперта, успешное наступление украинских военных приведет к решимости Запада в поставках вооружения.

Кансиан отметил, что тупик, в котором оказываются армии, «повышает огневую мощь», но вооружение остается важным элементом. Также он уверен, что отсутствие успехов Украины будет расценено Западом, как победа России.

Ранее политический обозреватель Томас Мини заявлял, что Украина сможет победить Россию только при прямом участии НАТО. По его словам, ВСУ могут самостоятельно удержать оборону и отвоевать позиции, но не способны на значительное наступление.

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Страны НАТО потребовали успеха от Вооруженных сил Украины (ВСУ), иначе поставки оружия Киеву могут прекратиться. Об этом заявил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан. «Необходимо продемонстрировать прогресс на поле боя», — заявил Марк Кансиан в интервью для издания Newsweek. По словам эксперта, успешное наступление украинских военных приведет к решимости Запада в поставках вооружения. Кансиан отметил, что тупик, в котором оказываются армии, «повышает огневую мощь», но вооружение остается важным элементом. Также он уверен, что отсутствие успехов Украины будет расценено Западом, как победа России. Ранее политический обозреватель Томас Мини заявлял, что Украина сможет победить Россию только при прямом участии НАТО. По его словам, ВСУ могут самостоятельно удержать оборону и отвоевать позиции, но не способны на значительное наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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