Американский полковник заявил о зловещем сигнале для Вашингтона по Украине

Полковник Макгрегор: военно-промышленных мощностей Запада не хватит для поддержки Украины

14 марта 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не сможет долго поддерживать Украину Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине То, что страны Запада не могут удовлетворить запросы Украины о вооружениях, является зловещим сигналом для США. На это указал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал. Его следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат», — заявил Дуглас Макгрегор в материале для The American Conservative. Участие в украинском конфликте негативно сказывается на американской экономике. Страны Запада оказывают военную поддержку Украине с начала спецоперации. Эксперты заявляют, что запасы военной техники в Европе иссякают из-за помощи Украине. Европейская экономика не была подготовлена к таким расходам, передает «Национальная служба новостей».

То, что страны Запада не могут удовлетворить запросы Украины о вооружениях, является зловещим сигналом для США. На это указал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал. Его следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат», — заявил Дуглас Макгрегор в материале для The American Conservative. Участие в украинском конфликте негативно сказывается на американской экономике. Страны Запада оказывают военную поддержку Украине с начала спецоперации. Эксперты заявляют, что запасы военной техники в Европе иссякают из-за помощи Украине. Европейская экономика не была подготовлена к таким расходам, передает «Национальная служба новостей».