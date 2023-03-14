Американский полковник заявил о зловещем сигнале для Вашингтона по Украине

Полковник Макгрегор: военно-промышленных мощностей Запада не хватит для поддержки Украины
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Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не сможет долго поддерживать Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

То, что страны Запада не могут удовлетворить запросы Украины о вооружениях, является зловещим сигналом для США. На это указал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал. Его следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат», — заявил Дуглас Макгрегор в материале для The American Conservative. Участие в украинском конфликте негативно сказывается на американской экономике.

Страны Запада оказывают военную поддержку Украине с начала спецоперации. Эксперты заявляют, что запасы военной техники в Европе иссякают из-за помощи Украине. Европейская экономика не была подготовлена к таким расходам, передает «Национальная служба новостей».

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То, что страны Запада не могут удовлетворить запросы Украины о вооружениях, является зловещим сигналом для США. На это указал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал. Его следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат», — заявил Дуглас Макгрегор в материале для The American Conservative. Участие в украинском конфликте негативно сказывается на американской экономике. Страны Запада оказывают военную поддержку Украине с начала спецоперации. Эксперты заявляют, что запасы военной техники в Европе иссякают из-за помощи Украине. Европейская экономика не была подготовлена к таким расходам, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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