Китайцы бурно отреагировали на пост газеты «Гуаньча» с новостью о сроках начала контрнаступления Украины против российских сил. Они пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский уточнил время капитуляции в своем видеообращении.
«Зеленский: назначено время капитуляции!» — написал пользователь под новостью
Пользователь с ником «Хуацзя» в шутку назвал датой контрнаступления Украины 31 мая 3202 года. По мнению читателя с именем «Счастливая страна», наступление Украины состоит в том, чтобы атаковать и отступить. «Если не будет поддержки со стороны США и Европы, по оценкам, Зеленский не сможет продержаться и дня», — заявил пользователь с ником «Ветер восточного моря».
Комментатор «Дикий кролик Цзянсу» оценил актерскую игру президента Украины и отметил, что украинский лидер потолстел. «Зеленский сказал, что он должен своими руками похоронить Украину!» — написал один из пользователей.
Ранее стало известно, что Зеленский назначил срок контрнаступления Украины. Политолог Евгений Михайлов считает, что украинские силы начнут свое наступление до середины июня из-за давления западных стран. По словам политолога, оно будет отчаянным.
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