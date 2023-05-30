В Китае посмеялись из-за слов Зеленского о сроке контрнаступления

Читатели газеты Гуаньча: президент Украины Зеленский назвал дату капитуляции

30 мая 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

В Китае посмеялись над словами президента Украины о начале контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китайцы бурно отреагировали на пост газеты «Гуаньча» с новостью о сроках начала контрнаступления Украины против российских сил. Они пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский уточнил время капитуляции в своем видеообращении. «Зеленский: назначено время капитуляции!» — написал пользователь под новостью газеты . Читатель с ником «Победа» назвал контрнаступление заработком денег. Пользователь с ником «Хуацзя» в шутку назвал датой контрнаступления Украины 31 мая 3202 года. По мнению читателя с именем «Счастливая страна», наступление Украины состоит в том, чтобы атаковать и отступить. «Если не будет поддержки со стороны США и Европы, по оценкам, Зеленский не сможет продержаться и дня», — заявил пользователь с ником «Ветер восточного моря». Комментатор «Дикий кролик Цзянсу» оценил актерскую игру президента Украины и отметил, что украинский лидер потолстел. «Зеленский сказал, что он должен своими руками похоронить Украину!» — написал один из пользователей. Ранее стало известно, что Зеленский назначил срок контрнаступления Украины. Политолог Евгений Михайлов считает, что украинские силы начнут свое наступление до середины июня из-за давления западных стран. По словам политолога, оно будет отчаянным.

Китайцы бурно отреагировали на пост газеты «Гуаньча» с новостью о сроках начала контрнаступления Украины против российских сил. Они пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский уточнил время капитуляции в своем видеообращении. «Зеленский: назначено время капитуляции!» — написал пользователь под новостью газеты. Читатель с ником «Победа» назвал контрнаступление заработком денег. Пользователь с ником «Хуацзя» в шутку назвал датой контрнаступления Украины 31 мая 3202 года. По мнению читателя с именем «Счастливая страна», наступление Украины состоит в том, чтобы атаковать и отступить. «Если не будет поддержки со стороны США и Европы, по оценкам, Зеленский не сможет продержаться и дня», — заявил пользователь с ником «Ветер восточного моря». Комментатор «Дикий кролик Цзянсу» оценил актерскую игру президента Украины и отметил, что украинский лидер потолстел. «Зеленский сказал, что он должен своими руками похоронить Украину!» — написал один из пользователей. Ранее стало известно, что Зеленский назначил срок контрнаступления Украины. Политолог Евгений Михайлов считает, что украинские силы начнут свое наступление до середины июня из-за давления западных стран. По словам политолога, оно будет отчаянным.