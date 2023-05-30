В Китае посмеялись из-за слов Зеленского о сроке контрнаступления

Читатели газеты Гуаньча: президент Украины Зеленский назвал дату капитуляции
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В Китае посмеялись над словами президента Украины о начале контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китайцы бурно отреагировали на пост газеты «Гуаньча» с новостью о сроках начала контрнаступления Украины против российских сил. Они пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский уточнил время капитуляции в своем видеообращении.

«Зеленский: назначено время капитуляции!» — написал пользователь под новостью газеты. Читатель с ником «Победа» назвал контрнаступление заработком денег.

Пользователь с ником «Хуацзя» в шутку назвал датой контрнаступления Украины 31 мая 3202 года. По мнению читателя с именем «Счастливая страна», наступление Украины состоит в том, чтобы атаковать и отступить. «Если не будет поддержки со стороны США и Европы, по оценкам, Зеленский не сможет продержаться и дня», — заявил пользователь с ником «Ветер восточного моря».

Комментатор «Дикий кролик Цзянсу» оценил актерскую игру президента Украины и отметил, что украинский лидер потолстел. «Зеленский сказал, что он должен своими руками похоронить Украину!» — написал один из пользователей.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил срок контрнаступления Украины. Политолог Евгений Михайлов считает, что украинские силы начнут свое наступление до середины июня из-за давления западных стран. По словам политолога, оно будет отчаянным.

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Китайцы бурно отреагировали на пост газеты «Гуаньча» с новостью о сроках начала контрнаступления Украины против российских сил. Они пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский уточнил время капитуляции в своем видеообращении. «Зеленский: назначено время капитуляции!» — написал пользователь под новостью газеты. Читатель с ником «Победа» назвал контрнаступление заработком денег. Пользователь с ником «Хуацзя» в шутку назвал датой контрнаступления Украины 31 мая 3202 года. По мнению читателя с именем «Счастливая страна», наступление Украины состоит в том, чтобы атаковать и отступить. «Если не будет поддержки со стороны США и Европы, по оценкам, Зеленский не сможет продержаться и дня», — заявил пользователь с ником «Ветер восточного моря». Комментатор «Дикий кролик Цзянсу» оценил актерскую игру президента Украины и отметил, что украинский лидер потолстел. «Зеленский сказал, что он должен своими руками похоронить Украину!» — написал один из пользователей. Ранее стало известно, что Зеленский назначил срок контрнаступления Украины. Политолог Евгений Михайлов считает, что украинские силы начнут свое наступление до середины июня из-за давления западных стран. По словам политолога, оно будет отчаянным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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