Политолог Михайлов: Украина начнет свое наступление до середины июня

30 мая 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Украина положит начало контрнаступлению в середине июня, считает политолог Евгений Михайлов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина начнет свое наступление до середины июня из-за давления западных стран. Об этом сообщил политолог Евгений Михайлов. «Мы к этому будем готовы. А они [украинские силы] должны показать своим западным хозяевам какой-то прогресс. Я думаю, что оно [контрнаступление] состоится до середины июня, потому что дальше оттягивать опасно», — заявил он «Пятому каналу». По словам политолога, украинское контрнаступление будет отчаянным. Михайлов подчеркнул, что про наступление говорят с марта месяца. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский ведет неграмотную стратегию, когда пытается обозначить четкие сроки украинской атаки. Политолог также отмечает, что российские бойцы не сидят сложа руки. Они наносят удары по складам и скоплениям вооружения. По его мнению, вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут начать наступление из-за нехватки оружия. Ранее стало известно, что Киев утвердил сроки начала наступления на армию РФ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Глава украинского Минобороны Алексей Резников назвал тактику ВСУ в будущем наступлении. Украинские военные будут действовать в нескольких местах зоны спецоперации (СВО), как на юге, так и на востоке.

Украина начнет свое наступление до середины июня из-за давления западных стран. Об этом сообщил политолог Евгений Михайлов. «Мы к этому будем готовы. А они [украинские силы] должны показать своим западным хозяевам какой-то прогресс. Я думаю, что оно [контрнаступление] состоится до середины июня, потому что дальше оттягивать опасно», — заявил он «Пятому каналу». По словам политолога, украинское контрнаступление будет отчаянным. Михайлов подчеркнул, что про наступление говорят с марта месяца. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский ведет неграмотную стратегию, когда пытается обозначить четкие сроки украинской атаки. Политолог также отмечает, что российские бойцы не сидят сложа руки. Они наносят удары по складам и скоплениям вооружения. По его мнению, вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут начать наступление из-за нехватки оружия. Ранее стало известно, что Киев утвердил сроки начала наступления на армию РФ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Глава украинского Минобороны Алексей Резников назвал тактику ВСУ в будущем наступлении. Украинские военные будут действовать в нескольких местах зоны спецоперации (СВО), как на юге, так и на востоке.