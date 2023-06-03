Путин не будет устраивать торжественный прием в честь Дня России

03 июня 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Президент 12 июня вручит государственные премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торжественного приема по случаю Дня России в этом году в Кремле не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не планируется», — отвести он ТАСС на вопрос, будет ли Владимир Путин проводить торжественный прием. Однако, по данным советника Путина Владимира Толстого, президент 12 июня вручит государственные премии. День России отмечается 12 июня. До 2002 года праздник назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Каждый год в Кремле по этому поводу устраивали торжественный прием с участием политиков, чиновников, религиозных лидеров, деятелей культуры и искусства. Традиция прервалась в 2019 году.

Торжественного приема по случаю Дня России в этом году в Кремле не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не планируется», — отвести он ТАСС на вопрос, будет ли Владимир Путин проводить торжественный прием. Однако, по данным советника Путина Владимира Толстого, президент 12 июня вручит государственные премии. День России отмечается 12 июня. До 2002 года праздник назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Каждый год в Кремле по этому поводу устраивали торжественный прием с участием политиков, чиновников, религиозных лидеров, деятелей культуры и искусства. Традиция прервалась в 2019 году.