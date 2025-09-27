Названа причина смерти Людмилы Гавриловой

Причиной смерти актрисы Людмилы Гавриловой, известной по сериалу «Глухарь», стала хроническая печеночная недостаточность. Об этом ТАСС сообщил ее сын Таир Газиев. Отмечается, что прощальная церемония состоится 29 сентября в 11:00 по московскому времени в Николо-Архангельском крематории, после чего тело актрисы будет кремировано.
Заслуженная артистка России, театральная и киноактриса Людмила Гаврилова скончалась на 74-м году жизни. О ее уходе сообщил сын Таир Газиев.
«С невыразимой болью и тяжестью в душе, сердце которой давно разбито, вынужден сообщить о смерти моей матери, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой», — написал он на своей странице в сосетях.
По его словам, для широкой аудитории Людмила Гаврилова навсегда останется актрисой, создавшей яркие и запоминающиеся образы, для коллег — образцом преданности своему делу, а для учеников — источником вдохновения и профессионального мастерства.
