Названа причина смерти Людмилы Гавриловой

Актриса Гаврилова умерла из-за почечной недостаточности
Гаврилова скончалась на 74-м году жизни
Гаврилова скончалась на 74-м году жизни

Причиной смерти актрисы Людмилы Гавриловой, известной по сериалу «Глухарь», стала хроническая печеночная недостаточность. Об этом ТАСС сообщил ее сын Таир Газиев. Отмечается, что прощальная церемония состоится 29 сентября в 11:00 по московскому времени в Николо-Архангельском крематории, после чего тело актрисы будет кремировано.

Заслуженная артистка России, театральная и киноактриса Людмила Гаврилова скончалась на 74-м году жизни. О ее уходе сообщил сын Таир Газиев.

«С невыразимой болью и тяжестью в душе, сердце которой давно разбито, вынужден сообщить о смерти моей матери, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой», — написал он на своей странице в сосетях. 

По его словам, для широкой аудитории Людмила Гаврилова навсегда останется актрисой, создавшей яркие и запоминающиеся образы, для коллег — образцом преданности своему делу, а для учеников — источником вдохновения и профессионального мастерства.

