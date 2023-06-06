Экс-премьер РФ заявил, что Путин не должен вникать в экономику и политику

06 июня 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не должен вникать в экономическую политику, заявил Сергей Степашин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономика является сферой, за которую должно отвечать правительство, а не президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил бывший председатель правительства России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. «Владимир Путин вынужден сейчас взять на себя все рычаги управления страной, в том числе и экономику. Там, где правительство должно решать, — занимается наш президент. С одной стороны, хорошо, что он в это вникает. А с другой — это другая система управления и он не должен ей заниматься», — передает слова Степашина NEWS.ru . Он добавил, что сейчас необходимо изменить экономическую политику и активно развивать промышленность. Владимир Путин осознает это и неоднократно высказывался об этом, заключил Степашин. Ранее Владимир Путин заявил, что правительство РФ работает удовлетворительно, что сопровождается ростом экономики и промышленного производства. Президент отметил удивительный прогресс экономики в России, который не был ожидаем никем.

Экономика является сферой, за которую должно отвечать правительство, а не президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил бывший председатель правительства России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. «Владимир Путин вынужден сейчас взять на себя все рычаги управления страной, в том числе и экономику. Там, где правительство должно решать, — занимается наш президент. С одной стороны, хорошо, что он в это вникает. А с другой — это другая система управления и он не должен ей заниматься», — передает слова Степашина NEWS.ru. Он добавил, что сейчас необходимо изменить экономическую политику и активно развивать промышленность. Владимир Путин осознает это и неоднократно высказывался об этом, заключил Степашин. Ранее Владимир Путин заявил, что правительство РФ работает удовлетворительно, что сопровождается ростом экономики и промышленного производства. Президент отметил удивительный прогресс экономики в России, который не был ожидаем никем.