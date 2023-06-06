Экс-премьер РФ заявил, что Путин не должен вникать в экономику и политику

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не должен вникать в экономическую политику, заявил Сергей Степашин Фото:

Экономика является сферой, за которую должно отвечать правительство, а не президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил бывший председатель правительства России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Владимир Путин вынужден сейчас взять на себя все рычаги управления страной, в том числе и экономику. Там, где правительство должно решать, — занимается наш президент. С одной стороны, хорошо, что он в это вникает. А с другой — это другая система управления и он не должен ей заниматься», — передает слова Степашина NEWS.ru. Он добавил, что сейчас необходимо изменить экономическую политику и активно развивать промышленность. Владимир Путин осознает это и неоднократно высказывался об этом, заключил Степашин.

Ранее Владимир Путин заявил, что правительство РФ работает удовлетворительно, что сопровождается ростом экономики и промышленного производства. Президент отметил удивительный прогресс экономики в России, который не был ожидаем никем.

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Экономика является сферой, за которую должно отвечать правительство, а не президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил бывший председатель правительства России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. «Владимир Путин вынужден сейчас взять на себя все рычаги управления страной, в том числе и экономику. Там, где правительство должно решать, — занимается наш президент. С одной стороны, хорошо, что он в это вникает. А с другой — это другая система управления и он не должен ей заниматься», — передает слова Степашина NEWS.ru. Он добавил, что сейчас необходимо изменить экономическую политику и активно развивать промышленность. Владимир Путин осознает это и неоднократно высказывался об этом, заключил Степашин. Ранее Владимир Путин заявил, что правительство РФ работает удовлетворительно, что сопровождается ростом экономики и промышленного производства. Президент отметил удивительный прогресс экономики в России, который не был ожидаем никем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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