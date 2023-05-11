В Кремле назвали экономическую ситуацию в России полностью контролируемой

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Россия имеет хорошие макроэкономические показатели, сказал Дмитрий Песков Фото:

Экономическая ситуация в России абсолютно контролируема. Также у страны хорошие макроэкономические показатели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях для экономики в связи с дефицитом бюджета в 3,4 триллиона долларов.

«Нет, у нас достаточно хорошие макроэкономические показатели. Об этом говорил и Минфин, и президент [РФ Владимир Путин]. Поэтому ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Экономическая ситуация в России абсолютно контролируема. Также у страны хорошие макроэкономические показатели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях для экономики в связи с дефицитом бюджета в 3,4 триллиона долларов. «Нет, у нас достаточно хорошие макроэкономические показатели. Об этом говорил и Минфин, и президент [РФ Владимир Путин]. Поэтому ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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