Американский журналист объяснил, к чему привели попытки Зеленского удержаться за власть

Американский журналист Моррис: подрыв Каховской ГЭС Украиной может стоить Зеленскому тысяч жизней
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
На плечах Владимира Зеленского лежит ответственность за подрыв ГЭС, заявил Клейтон Моррис Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Попытка президента Украины Владимира Зеленского удержаться за власть путем подрыва Каховской ГЭС может привести к многотысячным жертвам. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.

«Мы наблюдаем последние попытки режима Зеленского удержать власть. <…> Cилы Украины и НАТО частично разрушили плотину гидроэлектростанции. Тысячи невинных людей погибнут к близлежащих городах», — сказал Моррис в эфире программы Redacted News. Он уточнил, что на плечах Зеленского лежит ответственность за наводнение, которое невозможно остановить с помощью искусственных сооружений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. Президент РФ Владимир Путин назвал разрушение «варварской акцией», пишет «Национальная служба новостей». Также он поручил МЧС активно включиться в работу по спасению людей. По предварительным данным, число погибших из-за атаки достигло семи человек, передает телеканал 360.

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Попытка президента Украины Владимира Зеленского удержаться за власть путем подрыва Каховской ГЭС может привести к многотысячным жертвам. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис. «Мы наблюдаем последние попытки режима Зеленского удержать власть. <…> Cилы Украины и НАТО частично разрушили плотину гидроэлектростанции. Тысячи невинных людей погибнут к близлежащих городах», — сказал Моррис в эфире программы Redacted News. Он уточнил, что на плечах Зеленского лежит ответственность за наводнение, которое невозможно остановить с помощью искусственных сооружений. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. Президент РФ Владимир Путин назвал разрушение «варварской акцией», пишет «Национальная служба новостей». Также он поручил МЧС активно включиться в работу по спасению людей. По предварительным данным, число погибших из-за атаки достигло семи человек, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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