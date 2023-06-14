Глава МАГАТЭ предоставил Зеленскому программу помощи на основе ядерных технологий

Программа помощи представлена в ходе личной встречи с Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил президенту Украины Владимиру Зеленскому программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении. Об этом сообщил сам Гросси.

«Я представил президенту Зеленскому программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования, в оценке состояния важнейших элементов инфраструктуры после наводнения», — написал Гросси в Twitter.

Он отметил, что в ходе встречи с украинским лидером обсуждалась необходимость уменьшения рисков безопасности Запорожской АЭС в связи с подрывом Каховской ГЭС. Гросси отметил, что вскоре посетит Запорожскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию.

Ранее Гросси выразил опасения в том, что воды будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС. Позже МАГАТЭ предоставило данные о том, что водяные насосы АЭС продолжают функционировать даже при текущей высоте водохранилища, передает телеканал 360. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС будет обеспечена, передает RT.