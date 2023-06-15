Минобороны Украины обнаружило сотни случаев кражи гумпомощи для ВСУ

Свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных обнаружили с начала года министерство обороны и государственная таможенная служба Украины, сообщает военное ведомство страны.
«Проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в около 100 воинских частей осуществили министерство обороны Украины <…> в январе—мае 2023 года. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено», — заявлено в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что речь идет о приборах ночного видения, дронах, тепловизорах, автотранспорте и бронежилетах.
Ранее стало известно о новом способе мобилизации на Украине. Сотрудник силовых ведомств России рассказал о том, что мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизуют во время получения гуманитарной помощи.
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