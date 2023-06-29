В Москве найдено тело 10-месячного ребенка с ножевыми ранениями

29 июня 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве от ножевых ранений погиб маленький ребенок. Тело 10-месяного малыша обнаружено в квартире на севере столицы, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. «Обнаружено … тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти. Совместно с ребенком в квартире находилась его мать», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. По информации Mash, отец ребенка пришел домой, и на него напала супруга с ножом. Он запер женщину в квартире и позвонил по номеру «112». Вместе с прибывшими сотрудниками полиции мужчина обнаружил тело зарезанного ребенка. Известно, что мать малыша ранее проходила лечение в психбольнице.

В Москве от ножевых ранений погиб маленький ребенок. Тело 10-месяного малыша обнаружено в квартире на севере столицы, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. «Обнаружено … тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти. Совместно с ребенком в квартире находилась его мать», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. По информации Mash, отец ребенка пришел домой, и на него напала супруга с ножом. Он запер женщину в квартире и позвонил по номеру «112». Вместе с прибывшими сотрудниками полиции мужчина обнаружил тело зарезанного ребенка. Известно, что мать малыша ранее проходила лечение в психбольнице.