В Москве найдено тело 10-месячного ребенка с ножевыми ранениями

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На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК Фото:

В Москве от ножевых ранений погиб маленький ребенок. Тело 10-месяного малыша обнаружено в квартире на севере столицы, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

«Обнаружено … тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти. Совместно с ребенком в квартире находилась его мать», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. По информации Mash, отец ребенка пришел домой, и на него напала супруга с ножом. Он запер женщину в квартире и позвонил по номеру «112». Вместе с прибывшими сотрудниками полиции мужчина обнаружил тело зарезанного ребенка. Известно, что мать малыша ранее проходила лечение в психбольнице.

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В Москве от ножевых ранений погиб маленький ребенок. Тело 10-месяного малыша обнаружено в квартире на севере столицы, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. «Обнаружено … тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти. Совместно с ребенком в квартире находилась его мать», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. По информации Mash, отец ребенка пришел домой, и на него напала супруга с ножом. Он запер женщину в квартире и позвонил по номеру «112». Вместе с прибывшими сотрудниками полиции мужчина обнаружил тело зарезанного ребенка. Известно, что мать малыша ранее проходила лечение в психбольнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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