Минздрав доложил о состоянии Милашиной и Немова

Состояние избитых в Грозном журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова средней тяжести, угрозы жизни пострадавших нет. Об этом сообщили в минздраве Северной Осетии.
«Состояние избитых Немова и Милашиной средней тяжести, угрозы жизни нет», — передает РИА Новости со ссылкой на минздрав. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.
В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой — жене экс-судьи республики Саида Янгулбаева. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказывал, что у Елены Милашиной диагностирована травма головы. Так же у нее сломаны пальцы на руке, у адвоката Алексея Немова ножевое ранение. МВД Чечни начало проверку.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.