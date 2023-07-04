Минздрав доложил о состоянии Милашиной и Немова

Минздрав: состояние избитых в Грозном Немова и Милашиной средней тяжести
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Состояние Немова и Милашиной оценивается как средней тяжести Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Состояние избитых в Грозном журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова средней тяжести, угрозы жизни пострадавших нет. Об этом сообщили в минздраве Северной Осетии.

«Состояние избитых Немова и Милашиной средней тяжести, угрозы жизни нет», — передает РИА Новости со ссылкой на минздрав. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.

В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой — жене экс-судьи республики Саида Янгулбаева. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказывал, что у Елены Милашиной диагностирована травма головы. Так же у нее сломаны пальцы на руке, у адвоката Алексея Немова ножевое ранение. МВД Чечни начало проверку.

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Состояние избитых в Грозном журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова средней тяжести, угрозы жизни пострадавших нет. Об этом сообщили в минздраве Северной Осетии. «Состояние избитых Немова и Милашиной средней тяжести, угрозы жизни нет», — передает РИА Новости со ссылкой на минздрав. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой — жене экс-судьи республики Саида Янгулбаева. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказывал, что у Елены Милашиной диагностирована травма головы. Так же у нее сломаны пальцы на руке, у адвоката Алексея Немова ножевое ранение. МВД Чечни начало проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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