Песков опроверг информацию о наличии ядерного оружия у ЧВК «Вагнер

В Кремле нет информации о наличии у ЧВК «Вагнер» ядерного оружия, отметил Дмитрий Песков
Кремль не располагает информацией о наличии у ЧВК «Вагнер» ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«У Кремля нет информации (о наличии у ЧВК „Вагнер“ ядерного оружия — прим. URA.RU) Похоже на очередной вброс», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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