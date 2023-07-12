Песков опроверг информацию о наличии ядерного оружия у ЧВК «Вагнер

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле нет информации о наличии у ЧВК «Вагнер» ядерного оружия, отметил Дмитрий Песков Фото:

Кремль не располагает информацией о наличии у ЧВК «Вагнер» ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«У Кремля нет информации (о наличии у ЧВК „Вагнер“ ядерного оружия — прим. URA.RU) Похоже на очередной вброс», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль не располагает информацией о наличии у ЧВК «Вагнер» ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «У Кремля нет информации (о наличии у ЧВК „Вагнер“ ядерного оружия — прим. URA.RU) Похоже на очередной вброс», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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