Греция внесет 2,5 млн евро в общий пакет помощи Украине

21 июля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

За счет Греции обеспечивается поставка электроносителей не только для самой страны, но и для стран, которые расположены в непосредственной близости Фото: Александр Елизаров © URA.RU Греция планирует внести 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис. «Греция внесет 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи для Украины. Также преимущественно через порт Александруполис страна гарантирует скорое развертывание сил союзников на восточном фланге НАТО», — отметил Йоргос Герапетритис в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Телеконференция прошла в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. Слова Герапетритиса цитирует ТАСС. Министр также добавил, что за счет Греции обеспечивается поставка электроносителей не только для самой страны, но и для стран, которые расположены в непосредственной близости. Это удается благодаря строительству терминалов СПГ и электрических соединений. Ранее сообщалось, что НАТО планирует использовать греческие порты против России. В частности, США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России.

Греция планирует внести 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис. «Греция внесет 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи для Украины. Также преимущественно через порт Александруполис страна гарантирует скорое развертывание сил союзников на восточном фланге НАТО», — отметил Йоргос Герапетритис в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Телеконференция прошла в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. Слова Герапетритиса цитирует ТАСС. Министр также добавил, что за счет Греции обеспечивается поставка электроносителей не только для самой страны, но и для стран, которые расположены в непосредственной близости. Это удается благодаря строительству терминалов СПГ и электрических соединений. Ранее сообщалось, что НАТО планирует использовать греческие порты против России. В частности, США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России.