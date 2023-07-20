20 июля 2023

Греция внесет 2,5 млн евро в общий пакет помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, море, греция, санторини
За счет Греции обеспечивается поставка электроносителей не только для самой страны, но и для стран, которые расположены в непосредственной близости Фото:

Греция планирует внести 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис.

«Греция внесет 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи для Украины. Также преимущественно через порт Александруполис страна гарантирует скорое развертывание сил союзников на восточном фланге НАТО», — отметил Йоргос Герапетритис в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Телеконференция прошла в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. Слова Герапетритиса цитирует ТАСС.

Министр также добавил, что за счет Греции обеспечивается поставка электроносителей не только для самой страны, но и для стран, которые расположены в непосредственной близости. Это удается благодаря строительству терминалов СПГ и электрических соединений.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует использовать греческие порты против России. В частности, США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России.

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Греция планирует внести 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис. «Греция внесет 2,5 миллиона евро в общий пакет помощи для Украины. Также преимущественно через порт Александруполис страна гарантирует скорое развертывание сил союзников на восточном фланге НАТО», — отметил Йоргос Герапетритис в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Телеконференция прошла в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. Слова Герапетритиса цитирует ТАСС. Министр также добавил, что за счет Греции обеспечивается поставка электроносителей не только для самой страны, но и для стран, которые расположены в непосредственной близости. Это удается благодаря строительству терминалов СПГ и электрических соединений. Ранее сообщалось, что НАТО планирует использовать греческие порты против России. В частности, США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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