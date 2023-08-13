13 августа 2023

«Известия»: россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних в секс-рабство в Бахрейн

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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
Члены группировки находятся под стражей Фото:

Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже их в сексуальное рабство. Несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла», — передают информацию источника «Известия».

Следствие установило, что в преступной группировке были четко распределены обязанности. Одни участницы подбирали девушек в России, другие — курировали их в Бахрейне, жительница Нальчика Екатерина Романова руководила этими процессами.

По данным источника, жертвами становились девушки из неблагополучных семей, проживающие в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных водах и в Дагестане. Их заманивали крупными гонорарами, а затем отбирали паспорта и не выпускали на улицу. В 2013 году одна из девушек скончалась от побоев после того, как пыталась бежать.

Уголовное дело в отношении членов группировки возбудили в феврале 2023 года. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия и торговле людьми. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что украинских женщин и детей, вероятно, продают в сексуальное рабство и в качестве домашней прислуги в ОАЭ. По информации издания Daily Mail, что эта проблема усугубилась с началом спецоперации на Украине.

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Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже их в сексуальное рабство. Несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла», — передают информацию источника «Известия». Следствие установило, что в преступной группировке были четко распределены обязанности. Одни участницы подбирали девушек в России, другие — курировали их в Бахрейне, жительница Нальчика Екатерина Романова руководила этими процессами. По данным источника, жертвами становились девушки из неблагополучных семей, проживающие в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных водах и в Дагестане. Их заманивали крупными гонорарами, а затем отбирали паспорта и не выпускали на улицу. В 2013 году одна из девушек скончалась от побоев после того, как пыталась бежать. Уголовное дело в отношении членов группировки возбудили в феврале 2023 года. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия и торговле людьми. Сейчас они находятся под стражей. Ранее сообщалось, что украинских женщин и детей, вероятно, продают в сексуальное рабство и в качестве домашней прислуги в ОАЭ. По информации издания Daily Mail, что эта проблема усугубилась с началом спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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