«Известия»: россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних в секс-рабство в Бахрейн

14 августа 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Члены группировки находятся под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже их в сексуальное рабство. Несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла», — передают информацию источника «Известия». Следствие установило, что в преступной группировке были четко распределены обязанности. Одни участницы подбирали девушек в России, другие — курировали их в Бахрейне, жительница Нальчика Екатерина Романова руководила этими процессами. По данным источника, жертвами становились девушки из неблагополучных семей, проживающие в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных водах и в Дагестане. Их заманивали крупными гонорарами, а затем отбирали паспорта и не выпускали на улицу. В 2013 году одна из девушек скончалась от побоев после того, как пыталась бежать. Уголовное дело в отношении членов группировки возбудили в феврале 2023 года. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия и торговле людьми. Сейчас они находятся под стражей. Ранее сообщалось, что украинских женщин и детей, вероятно, продают в сексуальное рабство и в качестве домашней прислуги в ОАЭ. По информации издания Daily Mail, что эта проблема усугубилась с началом спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже их в сексуальное рабство. Несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла», — передают информацию источника «Известия». Следствие установило, что в преступной группировке были четко распределены обязанности. Одни участницы подбирали девушек в России, другие — курировали их в Бахрейне, жительница Нальчика Екатерина Романова руководила этими процессами. По данным источника, жертвами становились девушки из неблагополучных семей, проживающие в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных водах и в Дагестане. Их заманивали крупными гонорарами, а затем отбирали паспорта и не выпускали на улицу. В 2013 году одна из девушек скончалась от побоев после того, как пыталась бежать. Уголовное дело в отношении членов группировки возбудили в феврале 2023 года. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия и торговле людьми. Сейчас они находятся под стражей. Ранее сообщалось, что украинских женщин и детей, вероятно, продают в сексуальное рабство и в качестве домашней прислуги в ОАЭ. По информации издания Daily Mail, что эта проблема усугубилась с началом спецоперации на Украине.