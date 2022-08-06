Daily Mail: украинок и детей продают в сексуальное рабство в ОАЭ

07 августа 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

В отчете «Современное рабство в Дубае» сказано, что некоторые жертвы могут заниматься секс-бизнесом и работать в качестве домашней прислуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уязвимых украински женщин и детей, вероятно, продают в сексуальное рабство и в качестве домашней прислуги в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на отчет Вашингтонского института обороны и безопасности и Нью-Йоркского центра по вопросам внешней политики. «Эта проблема усугубилась с началом спецоперации, поскольку большое количество женщин и детей вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности. Травмированные и уязвимые, они станут главной мишенью для торговцев людьми. Представляется весьма вероятным, что некоторые из них в конечном итоге будут проданы в ОАЭ и другие страны», — Daily Mail привело слова одного из докладчиков Флориана Шмитца, выступающего на отчете Вашингтонского института обороны и безопасности и Нью-Йоркского центра по вопросам внешней политики. Журналист отмечает, что по сведениям Организации Объединенных Наций более 1,5 миллиона беженцев перебрались из Украины в соседние страны за первые десять дней после начала спецоперации, а президент Украины Владимир Зеленский опасается, что около 200 000 детей пропали без вести пять месяцев назад. В последнем отчете «Современное рабство в Дубае» говорится, что некоторые жертвы могут заниматься секс-работой и трудиться в качестве домашней прислуги. Граждане Украины начали массово покидать страну после начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей от массовых убийств и геноцида. Путин отметил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уязвимых украински женщин и детей, вероятно, продают в сексуальное рабство и в качестве домашней прислуги в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на отчет Вашингтонского института обороны и безопасности и Нью-Йоркского центра по вопросам внешней политики. «Эта проблема усугубилась с началом спецоперации, поскольку большое количество женщин и детей вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности. Травмированные и уязвимые, они станут главной мишенью для торговцев людьми. Представляется весьма вероятным, что некоторые из них в конечном итоге будут проданы в ОАЭ и другие страны», — Daily Mail привело слова одного из докладчиков Флориана Шмитца, выступающего на отчете Вашингтонского института обороны и безопасности и Нью-Йоркского центра по вопросам внешней политики. Журналист отмечает, что по сведениям Организации Объединенных Наций более 1,5 миллиона беженцев перебрались из Украины в соседние страны за первые десять дней после начала спецоперации, а президент Украины Владимир Зеленский опасается, что около 200 000 детей пропали без вести пять месяцев назад. В последнем отчете «Современное рабство в Дубае» говорится, что некоторые жертвы могут заниматься секс-работой и трудиться в качестве домашней прислуги. Граждане Украины начали массово покидать страну после начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей от массовых убийств и геноцида. Путин отметил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.