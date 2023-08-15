Пасечник пообещал вернуть ЛНР стабильный интернет

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник объяснил проблемы со связью ведением боевых действий Фото:

До конца года в ЛНР улучшат качество интернета и телерадиовещания. Об этом сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.

«Председатель правительства нашей республики Сергей Козлов доложил о том, что делается, чтобы к концу текущего года существенно улучшить качество услуг интернета и телерадиовещания», — сообщил Пасечник после совещания вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко по вопросам развития инфраструктуры связи. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

Пасечник поставил задачу министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александре Веселовой о подключении к сетям важных объектов и обеспечении удобства для граждан. Он отметил, что есть проблемы из-за боевых действий, однако в регионе активно перестраивают инфраструктуру под российские стандарты. Врио главы региона поручил министру топлива, энергетики и угольной промышленности Денису Ярошу обеспечить электропитание для важных объектов связи и телерадиовещания.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение об ускорении интеграции республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Путин активизировал данный процесс через закрепление культурных связей. Российский глава выделил дополнительные денежные средства из своего резервного фонда на закупку художественной литературы для библиотек в новых регионах.

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До конца года в ЛНР улучшат качество интернета и телерадиовещания. Об этом сообщил врио главы региона Леонид Пасечник. «Председатель правительства нашей республики Сергей Козлов доложил о том, что делается, чтобы к концу текущего года существенно улучшить качество услуг интернета и телерадиовещания», — сообщил Пасечник после совещания вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко по вопросам развития инфраструктуры связи. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Пасечник поставил задачу министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александре Веселовой о подключении к сетям важных объектов и обеспечении удобства для граждан. Он отметил, что есть проблемы из-за боевых действий, однако в регионе активно перестраивают инфраструктуру под российские стандарты. Врио главы региона поручил министру топлива, энергетики и угольной промышленности Денису Ярошу обеспечить электропитание для важных объектов связи и телерадиовещания. Ранее президент России Владимир Путин принял решение об ускорении интеграции республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Путин активизировал данный процесс через закрепление культурных связей. Российский глава выделил дополнительные денежные средства из своего резервного фонда на закупку художественной литературы для библиотек в новых регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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