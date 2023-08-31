Пермский депутат приехал к землякам в Бахмут, Сватово и Кременную. Фото

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Депутат гордумы Дмитрий Федоров. Пермь, федоров дмитрий
О своих впечатлениях Дмитрий Федоров обещал рассказать подробнее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров в очередной раз отправился Луганскую народную республику. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Федоров написал, что поехал в зону проведения спецоперации с большим объемом груза и уже успел повидаться с земляками, находящимися в подразделениях в Бахмуте, Сватово и Кременной.

«В первую очередь направились к нашим солдатам, которые проходят военную службу по призыву в Курской области на границе с Украиной. Проверили условия прохождения службы и быта солдат, пообщались с представителями волонтерских организаций Курской области, которые помогают нашим ребятам. Дальше путь держим в зону проведения СВО! Уже успели побывать в подразделениях, где служат наши земляки: в Сватово, Кременнной, Бахмуте, Запорожье. Впереди еще несколько локаций», — сообщил Федоров.

В ЛНР депутат заехал и в школу №15 в городе Северодонецк. К началу нового учебного года детям от пермяков передали канцтовары, учебные пособия, наглядные материалы и другие школьные принадлежности. О своих мыслях по поводу посещения зоны СВО Федоров обещал рассказать, когда будет возвращаться в Пермь.

В январе Федоров посетил школу-интернат в городе Лутугино (ЛНР) и передал детям новогодние подарки. А в 2022 году депутат провел несколько дней в Донецкой народной республике. Он доставил в республику гуманитарный груз и смог пообщаться с пленными боевиками нацбатов.

Дмитрий Федоров (справа) прибыл привез помощь военнослужащим и гражданским в ЛНР
Дмитрий Федоров (справа) прибыл привез помощь военнослужащим и гражданским в ЛНР
Фото:
В школу №15 города Северодонецка переданы канцтовары и школьные принадлежности, собранные пермяками
В школу №15 города Северодонецка переданы канцтовары и школьные принадлежности, собранные пермяками
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Депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров в очередной раз отправился Луганскую народную республику. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Федоров написал, что поехал в зону проведения спецоперации с большим объемом груза и уже успел повидаться с земляками, находящимися в подразделениях в Бахмуте, Сватово и Кременной. «В первую очередь направились к нашим солдатам, которые проходят военную службу по призыву в Курской области на границе с Украиной. Проверили условия прохождения службы и быта солдат, пообщались с представителями волонтерских организаций Курской области, которые помогают нашим ребятам. Дальше путь держим в зону проведения СВО! Уже успели побывать в подразделениях, где служат наши земляки: в Сватово, Кременнной, Бахмуте, Запорожье. Впереди еще несколько локаций», — сообщил Федоров. В ЛНР депутат заехал и в школу №15 в городе Северодонецк. К началу нового учебного года детям от пермяков передали канцтовары, учебные пособия, наглядные материалы и другие школьные принадлежности. О своих мыслях по поводу посещения зоны СВО Федоров обещал рассказать, когда будет возвращаться в Пермь. В январе Федоров посетил школу-интернат в городе Лутугино (ЛНР) и передал детям новогодние подарки. А в 2022 году депутат провел несколько дней в Донецкой народной республике. Он доставил в республику гуманитарный груз и смог пообщаться с пленными боевиками нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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