Пермский депутат приехал к землякам в Бахмут, Сватово и Кременную. Фото

31 августа 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

О своих впечатлениях Дмитрий Федоров обещал рассказать подробнее Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров в очередной раз отправился Луганскую народную республику. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Федоров написал, что поехал в зону проведения спецоперации с большим объемом груза и уже успел повидаться с земляками, находящимися в подразделениях в Бахмуте, Сватово и Кременной. «В первую очередь направились к нашим солдатам, которые проходят военную службу по призыву в Курской области на границе с Украиной. Проверили условия прохождения службы и быта солдат, пообщались с представителями волонтерских организаций Курской области, которые помогают нашим ребятам. Дальше путь держим в зону проведения СВО! Уже успели побывать в подразделениях, где служат наши земляки: в Сватово, Кременнной, Бахмуте, Запорожье. Впереди еще несколько локаций», — сообщил Федоров. В ЛНР депутат заехал и в школу №15 в городе Северодонецк. К началу нового учебного года детям от пермяков передали канцтовары, учебные пособия, наглядные материалы и другие школьные принадлежности. О своих мыслях по поводу посещения зоны СВО Федоров обещал рассказать, когда будет возвращаться в Пермь. В январе Федоров посетил школу-интернат в городе Лутугино (ЛНР) и передал детям новогодние подарки. А в 2022 году депутат провел несколько дней в Донецкой народной республике. Он доставил в республику гуманитарный груз и смог пообщаться с пленными боевиками нацбатов. Дмитрий Федоров (справа) прибыл привез помощь военнослужащим и гражданским в ЛНР Фото: страница Дмитрия Федорова, «ВКонтакте» https://vk.com/fedorovda59 В школу №15 города Северодонецка переданы канцтовары и школьные принадлежности, собранные пермяками Фото: страница Дмитрия Федорова, «ВКонтакте» https://vk.com/fedorovda59 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров в очередной раз отправился Луганскую народную республику. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Федоров написал, что поехал в зону проведения спецоперации с большим объемом груза и уже успел повидаться с земляками, находящимися в подразделениях в Бахмуте, Сватово и Кременной. «В первую очередь направились к нашим солдатам, которые проходят военную службу по призыву в Курской области на границе с Украиной. Проверили условия прохождения службы и быта солдат, пообщались с представителями волонтерских организаций Курской области, которые помогают нашим ребятам. Дальше путь держим в зону проведения СВО! Уже успели побывать в подразделениях, где служат наши земляки: в Сватово, Кременнной, Бахмуте, Запорожье. Впереди еще несколько локаций», — сообщил Федоров. В ЛНР депутат заехал и в школу №15 в городе Северодонецк. К началу нового учебного года детям от пермяков передали канцтовары, учебные пособия, наглядные материалы и другие школьные принадлежности. О своих мыслях по поводу посещения зоны СВО Федоров обещал рассказать, когда будет возвращаться в Пермь. В январе Федоров посетил школу-интернат в городе Лутугино (ЛНР) и передал детям новогодние подарки. А в 2022 году депутат провел несколько дней в Донецкой народной республике. Он доставил в республику гуманитарный груз и смог пообщаться с пленными боевиками нацбатов.