Генсек ООН оценил, как скоро будут мирные переговоры по Украине

Генсек ООН заявил, что переговоры РФ и Украины состоятся нескоро
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Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Антониу Гуттериш заявил о нескорых переговорах России и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

До переговоров Москвы и Киева по завершению конфликта на Украине еще далеко. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Я был бы рад стать рад стать посредником между Россией и Украиной для выхода на мирные переговоры, но до этого [диалога] еще далеко», — сказал Антониу Гуттериш. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ООН.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликту на Украине «нет конца». По его словам, все страны должны совместно приложить усилия для достижения мира, пишет Pravda.Ru.

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До переговоров Москвы и Киева по завершению конфликта на Украине еще далеко. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «Я был бы рад стать рад стать посредником между Россией и Украиной для выхода на мирные переговоры, но до этого [диалога] еще далеко», — сказал Антониу Гуттериш. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ООН. Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликту на Украине «нет конца». По его словам, все страны должны совместно приложить усилия для достижения мира, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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