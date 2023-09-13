Генсек ООН оценил, как скоро будут мирные переговоры по Украине

Антониу Гуттериш заявил о нескорых переговорах России и Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
До переговоров Москвы и Киева по завершению конфликта на Украине еще далеко. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
«Я был бы рад стать рад стать посредником между Россией и Украиной для выхода на мирные переговоры, но до этого [диалога] еще далеко», — сказал Антониу Гуттериш. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликту на Украине «нет конца». По его словам, все страны должны совместно
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.