Генсек ООН оценил, как скоро будут мирные переговоры по Украине

Генсек ООН заявил, что переговоры РФ и Украины состоятся нескоро

13 сентября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Антониу Гуттериш заявил о нескорых переговорах России и Украины Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До переговоров Москвы и Киева по завершению конфликта на Украине еще далеко. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «Я был бы рад стать рад стать посредником между Россией и Украиной для выхода на мирные переговоры, но до этого [диалога] еще далеко», — сказал Антониу Гуттериш. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ООН. Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликту на Украине «нет конца». По его словам, все страны должны совместно приложить усилия для достижения мира , пишет Pravda.Ru.

До переговоров Москвы и Киева по завершению конфликта на Украине еще далеко. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «Я был бы рад стать рад стать посредником между Россией и Украиной для выхода на мирные переговоры, но до этого [диалога] еще далеко», — сказал Антониу Гуттериш. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ООН. Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликту на Украине «нет конца». По его словам, все страны должны совместно приложить усилия для достижения мира, пишет Pravda.Ru.