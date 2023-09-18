Baza: беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
На данный момент службы устанавливают, откуда был запущен беспилотник Фото:

В Рязанской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«БПЛА самолетного типа попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Однако дрон лишь оставил небольшую вмятину на резервуаре», — говорится в канале Baza. Нефтебаза «Роснефти» находится в Железнодорожном районе в Рязани.

Атака произошла утром 17 сентября. Оперативные службы устанавливают, откуда был запущен беспилотник.

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В Рязанской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «БПЛА самолетного типа попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Однако дрон лишь оставил небольшую вмятину на резервуаре», — говорится в канале Baza. Нефтебаза «Роснефти» находится в Железнодорожном районе в Рязани. Атака произошла утром 17 сентября. Оперативные службы устанавливают, откуда был запущен беспилотник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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