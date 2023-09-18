Baza: беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области

На данный момент службы устанавливают, откуда был запущен беспилотник
В Рязанской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«БПЛА самолетного типа попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Однако дрон лишь оставил небольшую вмятину на резервуаре», — говорится в канале Baza. Нефтебаза «Роснефти» находится в Железнодорожном районе в Рязани.
Атака произошла утром 17 сентября. Оперативные службы устанавливают, откуда был запущен беспилотник.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.