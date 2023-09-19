Москва призвала Азербайджан и Армению вернуться к прежним соглашениям

Участников конфликта в Нагорном Карабахе призывают незамедлительно прекратить свои действия и исключить жертвы среди мирного населения, вернувшись к выполнению прежних соглашений для мирного решения вопроса. Такое заявление распространило МИД России в связи с резкой эскалацией конфликта.
«В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей», — говорится на официальном сайте МИД России.
В ведомстве уточнили, что соглашения, достигнутые на высшем уровне в 2020—2022 годах, содержат исчерпывающий перечень шагов для мирного разрешения проблемы. Исполнение этого соглашения позволит остановить вооруженное противостояние и обеспечит безопасность жителям Нагорного Карабаха
Ранее стало известно, что в результате стычек у здания правительства Армении пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один человек прооперирован. Беспорядки продолжились возле здания российского посольства в Ереване.
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