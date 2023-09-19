19 сентября 2023

Москва призвала Азербайджан и Армению вернуться к прежним соглашениям

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Виды Еревана. Армения, Ереван, армения, ереван
МИД России призвал немедленно остановить кровопролитие Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Участников конфликта в Нагорном Карабахе призывают незамедлительно прекратить свои действия и исключить жертвы среди мирного населения, вернувшись к выполнению прежних соглашений для мирного решения вопроса. Такое заявление распространило МИД России в связи с резкой эскалацией конфликта.

«В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей», — говорится на официальном сайте МИД России.

В ведомстве уточнили, что соглашения, достигнутые на высшем уровне в 2020—2022 годах, содержат исчерпывающий перечень шагов для мирного разрешения проблемы. Исполнение этого соглашения позволит остановить вооруженное противостояние и обеспечит безопасность жителям Нагорного Карабаха

Ранее стало известно, что в результате стычек у здания правительства Армении пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один человек прооперирован. Беспорядки продолжились возле здания российского посольства в Ереване.

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Участников конфликта в Нагорном Карабахе призывают незамедлительно прекратить свои действия и исключить жертвы среди мирного населения, вернувшись к выполнению прежних соглашений для мирного решения вопроса. Такое заявление распространило МИД России в связи с резкой эскалацией конфликта. «В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей», — говорится на официальном сайте МИД России. В ведомстве уточнили, что соглашения, достигнутые на высшем уровне в 2020—2022 годах, содержат исчерпывающий перечень шагов для мирного разрешения проблемы. Исполнение этого соглашения позволит остановить вооруженное противостояние и обеспечит безопасность жителям Нагорного Карабаха Ранее стало известно, что в результате стычек у здания правительства Армении пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один человек прооперирован. Беспорядки продолжились возле здания российского посольства в Ереване.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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