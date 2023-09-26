Украина распространяет слухи о мобилизации жителей новых регионов РФ

26 сентября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Создание военной инфраструктуры необходимо для запуска воинского реестра, считает Михаил Тимошенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информацию о принудительной мобилизации в новых регионах России опроверг военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейковой информации. Украинские СМИ и telegram-каналы активно распространяют информацию о том, что Россия готовится проводить принудительную мобилизацию в новых регионах. «Об этом якобы свидетельствует создание военкоматов и постановка жителей на воинский учет», — пишут украинские медиа. Однако Михаил Тимошенко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк. «Создание военкоматов, а также постановка военнообязанных жителей на воинский учет никак не связаны с мобилизацией», — заявил эксперт. Он отметил, что создание военной инфраструктуры — это необходимые процедуры для запуска единого для всей страны воинского реестра. Тимошенко заявил, что не стоит доверять информации, которую распространяют украинские медиа относительно ситуации в России.

Информацию о принудительной мобилизации в новых регионах России опроверг военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейковой информации. Украинские СМИ и telegram-каналы активно распространяют информацию о том, что Россия готовится проводить принудительную мобилизацию в новых регионах. «Об этом якобы свидетельствует создание военкоматов и постановка жителей на воинский учет», — пишут украинские медиа. Однако Михаил Тимошенко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк. «Создание военкоматов, а также постановка военнообязанных жителей на воинский учет никак не связаны с мобилизацией», — заявил эксперт. Он отметил, что создание военной инфраструктуры — это необходимые процедуры для запуска единого для всей страны воинского реестра. Тимошенко заявил, что не стоит доверять информации, которую распространяют украинские медиа относительно ситуации в России.