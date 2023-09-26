Украина распространяет слухи о мобилизации жителей новых регионов РФ

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Создание военной инфраструктуры необходимо для запуска воинского реестра, считает Михаил Тимошенко Фото:
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Опровержение фейковой информации

Информацию о принудительной мобилизации в новых регионах России опроверг военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейковой информации.

Украинские СМИ и telegram-каналы активно распространяют информацию о том, что Россия готовится проводить принудительную мобилизацию в новых регионах. «Об этом якобы свидетельствует создание военкоматов и постановка жителей на воинский учет», — пишут украинские медиа.

Однако Михаил Тимошенко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк. «Создание военкоматов, а также постановка военнообязанных жителей на воинский учет никак не связаны с мобилизацией», — заявил эксперт.

Он отметил, что создание военной инфраструктуры — это необходимые процедуры для запуска единого для всей страны воинского реестра. Тимошенко заявил, что не стоит доверять информации, которую распространяют украинские медиа относительно ситуации в России.

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Информацию о принудительной мобилизации в новых регионах России опроверг военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейковой информации. Украинские СМИ и telegram-каналы активно распространяют информацию о том, что Россия готовится проводить принудительную мобилизацию в новых регионах. «Об этом якобы свидетельствует создание военкоматов и постановка жителей на воинский учет», — пишут украинские медиа. Однако Михаил Тимошенко в разговоре с URA.RU заявил, что данная информация — фейк. «Создание военкоматов, а также постановка военнообязанных жителей на воинский учет никак не связаны с мобилизацией», — заявил эксперт. Он отметил, что создание военной инфраструктуры — это необходимые процедуры для запуска единого для всей страны воинского реестра. Тимошенко заявил, что не стоит доверять информации, которую распространяют украинские медиа относительно ситуации в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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