«Страна.ua»: в США истек закон по ленд-лизу для Украины

02 октября 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

США чаще всего поставили помощь Украине не по ленд-лизу Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США закончился финансовый год, в рамках которого страна предоставляла военную помощь Украине по ленд-лизу. Однако Киев чаще всего получал помощь другими способами. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua». «В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал. США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — говорится в материале. Вашингтон за финансовый год так и ни разу не отправил помощь по ленд-лизу, добавляет издание. Ленд-лиз — государственная помощь странам от США, в рамках которой Вашингтон поставляет боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства. Ранее президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву. Этот документ утвердил Конгресс, сообщает RT.

В США закончился финансовый год, в рамках которого страна предоставляла военную помощь Украине по ленд-лизу. Однако Киев чаще всего получал помощь другими способами. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua». «В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал. США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — говорится в материале. Вашингтон за финансовый год так и ни разу не отправил помощь по ленд-лизу, добавляет издание. Ленд-лиз — государственная помощь странам от США, в рамках которой Вашингтон поставляет боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства. Ранее президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву. Этот документ утвердил Конгресс, сообщает RT.