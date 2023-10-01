«Страна.ua»: в США истек закон по ленд-лизу для Украины

В США закончился финансовый год, в рамках которого страна предоставляла военную помощь Украине по ленд-лизу. Однако Киев чаще всего получал помощь другими способами. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua».
«В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал. США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — говорится в материале.
Вашингтон за финансовый год так и ни разу не отправил помощь по ленд-лизу, добавляет издание. Ленд-лиз — государственная помощь странам от США, в рамках которой Вашингтон поставляет боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву. Этот документ утвердил Конгресс, сообщает RT.
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