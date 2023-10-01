01 октября 2023

«Страна.ua»: в США истек закон по ленд-лизу для Украины

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
США чаще всего поставили помощь Украине не по ленд-лизу Фото:
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В США закончился финансовый год, в рамках которого страна предоставляла военную помощь Украине по ленд-лизу. Однако Киев чаще всего получал помощь другими способами. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua».

«В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал. США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — говорится в материале.

Вашингтон за финансовый год так и ни разу не отправил помощь по ленд-лизу, добавляет издание. Ленд-лиз — государственная помощь странам от США, в рамках которой Вашингтон поставляет боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву. Этот документ утвердил Конгресс, сообщает RT.

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В США закончился финансовый год, в рамках которого страна предоставляла военную помощь Украине по ленд-лизу. Однако Киев чаще всего получал помощь другими способами. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua». «В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал. США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — говорится в материале. Вашингтон за финансовый год так и ни разу не отправил помощь по ленд-лизу, добавляет издание. Ленд-лиз — государственная помощь странам от США, в рамках которой Вашингтон поставляет боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства. Ранее президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву. Этот документ утвердил Конгресс, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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