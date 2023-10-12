Во Франции предложили прекратить «безудержные» поставки Киеву

Посол РФ Мешков: Франция заявила о желании прекратить безудержные поставки ВСУ

13 октября 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Военные Франции недовольны массовыми поставками оружия Украине, так как его не хватает для своей армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во Франции испытывают нехватку вооружений для собственной армии и предлагают остановить безудержные поставки военной техники на Украину. Об этом рассказал посол России в Париже Алексей Мешков. «У них ситуация непростая, и французские военные уже заявляют, что пора прекращать эти безудержные поставки и задуматься о безопасности самой Франции. Учитывая, что французы сегодня распыляются фактически по всем регионам мира, где есть напряженность, им уже не хватает вооружений для собственных нужд», — передают «Известия» слова Мешкова. Ранее бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил о том, что его страна наносит ущерб собственной армии, поставляя оружие Украине. По его словам, Франция снабжает украинскую армию несмотря на нехватку средств на собственные вооруженные силы, передает RT.

Во Франции испытывают нехватку вооружений для собственной армии и предлагают остановить безудержные поставки военной техники на Украину. Об этом рассказал посол России в Париже Алексей Мешков. «У них ситуация непростая, и французские военные уже заявляют, что пора прекращать эти безудержные поставки и задуматься о безопасности самой Франции. Учитывая, что французы сегодня распыляются фактически по всем регионам мира, где есть напряженность, им уже не хватает вооружений для собственных нужд», — передают «Известия» слова Мешкова. Ранее бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил о том, что его страна наносит ущерб собственной армии, поставляя оружие Украине. По его словам, Франция снабжает украинскую армию несмотря на нехватку средств на собственные вооруженные силы, передает RT.