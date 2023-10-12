12 октября 2023

Во Франции предложили прекратить «безудержные» поставки Киеву

Посол РФ Мешков: Франция заявила о желании прекратить безудержные поставки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Военные Франции недовольны массовыми поставками оружия Украине, так как его не хватает для своей армии Фото:

Во Франции испытывают нехватку вооружений для собственной армии и предлагают остановить безудержные поставки военной техники на Украину. Об этом рассказал посол России в Париже Алексей Мешков.

«У них ситуация непростая, и французские военные уже заявляют, что пора прекращать эти безудержные поставки и задуматься о безопасности самой Франции. Учитывая, что французы сегодня распыляются фактически по всем регионам мира, где есть напряженность, им уже не хватает вооружений для собственных нужд», — передают «Известия» слова Мешкова.

Ранее бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил о том, что его страна наносит ущерб собственной армии, поставляя оружие Украине. По его словам, Франция снабжает украинскую армию несмотря на нехватку средств на собственные вооруженные силы, передает RT.

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Во Франции испытывают нехватку вооружений для собственной армии и предлагают остановить безудержные поставки военной техники на Украину. Об этом рассказал посол России в Париже Алексей Мешков. «У них ситуация непростая, и французские военные уже заявляют, что пора прекращать эти безудержные поставки и задуматься о безопасности самой Франции. Учитывая, что французы сегодня распыляются фактически по всем регионам мира, где есть напряженность, им уже не хватает вооружений для собственных нужд», — передают «Известия» слова Мешкова. Ранее бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил о том, что его страна наносит ущерб собственной армии, поставляя оружие Украине. По его словам, Франция снабжает украинскую армию несмотря на нехватку средств на собственные вооруженные силы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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