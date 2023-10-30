Россияне потратили более триллиона рублей на китайские авто за 2023 год

30 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Китайские компании заработали больше триллиона рублей на продаже своих авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России автомобильные компании из Китая заработали 1,02 триллиона рублей на продаже своих машин за первые три квартала 2023 года. Лидерами продаж в РФ стали Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. Это следует из данных аналитиков компании «Автостат-Инфо». «В России за три квартала нынешнего года китайские автокомпании заработали 1,02 триллиона рублей на продаже новых автомобилей», — передает Autonews данные аналитиков. Уточняется, что больше всего россияне потратились на автомобили Chery Tiggo 7 Pro. На продаже этих машин китайские концерны заработали 105 миллиарда рублей. На втором месте по продажам расположился кроссовер Haval Jolion. Россияне потратили на покупку этих авто 74,6 миллиарда рублей. Только за сентябрь 2023 года китайские компании заработали на этой машине 12,7 миллиарда рублей. Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что вскоре спрос на китайские авто в РФ упадет. По его словам, в России нет сервисов и запчастей для полноценного обслуживания машин из КНР, передает «Царьград».

В России автомобильные компании из Китая заработали 1,02 триллиона рублей на продаже своих машин за первые три квартала 2023 года. Лидерами продаж в РФ стали Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. Это следует из данных аналитиков компании «Автостат-Инфо». «В России за три квартала нынешнего года китайские автокомпании заработали 1,02 триллиона рублей на продаже новых автомобилей», — передает Autonews данные аналитиков. Уточняется, что больше всего россияне потратились на автомобили Chery Tiggo 7 Pro. На продаже этих машин китайские концерны заработали 105 миллиарда рублей. На втором месте по продажам расположился кроссовер Haval Jolion. Россияне потратили на покупку этих авто 74,6 миллиарда рублей. Только за сентябрь 2023 года китайские компании заработали на этой машине 12,7 миллиарда рублей. Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что вскоре спрос на китайские авто в РФ упадет. По его словам, в России нет сервисов и запчастей для полноценного обслуживания машин из КНР, передает «Царьград».