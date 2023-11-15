Байден перед встречей с Си Цзиньпинем заявил, что у Китая реальные проблемы

Накануне встречи с китайским лидером КНР Си Цзиньпинем, президент США Джо Байден заявил, что у Китая «реальные проблемы». Об этом сообщил американский телеканал CNN.
«Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. <…> У них реальные проблемы, друзья», — привели журналисты слова Джо Байдена. Предположительно, американский глава имел в виду под проблемами текущую экономическую обстановку в Китае.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 15 ноября для переговоров с американским президентом. В последний раз они встречались в ходе саммита G20 в 2022 году. В настоящий момент отношения между США и Китаем напряжены из-за обстановки на Тайване.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.