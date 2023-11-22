Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Совет Федерации принял закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. На заседании отметили, что проект не коснется военных и силовиков.
В законе подчеркнули, что у судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов прекратится индексация зарплат. Финансовые изменения должны составить 36 миллиардов рублей. Отмечается, что новый закон не коснется военнослужащих и силовиков. В Минфине подчеркнули, что тема индексации данных категорий будет рассматриваться отдельно.
Ранее в Минфине сообщали, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, передает RT. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года.
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