Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

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Внеочередное заседание ЕГД восьмого созыва по выборам спикера думы. Екатеринбург , депутат, совещание, чиновник, правительство, администрация, мэрия, зал заседаний, гордума, парламент, собрание
В Совфеде отметили, что индексация не коснется военных и силовиков Фото:

Совет Федерации принял закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. На заседании отметили, что проект не коснется военных и силовиков.

В законе подчеркнули, что у судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов прекратится индексация зарплат. Финансовые изменения должны составить 36 миллиардов рублей. Отмечается, что новый закон не коснется военнослужащих и силовиков. В Минфине подчеркнули, что тема индексации данных категорий будет рассматриваться отдельно.

Ранее в Минфине сообщали, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, передает RT. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года.

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Совет Федерации принял закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. На заседании отметили, что проект не коснется военных и силовиков. В законе подчеркнули, что у судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов прекратится индексация зарплат. Финансовые изменения должны составить 36 миллиардов рублей. Отмечается, что новый закон не коснется военнослужащих и силовиков. В Минфине подчеркнули, что тема индексации данных категорий будет рассматриваться отдельно. Ранее в Минфине сообщали, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, передает RT. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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