Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

22 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Совфеде отметили, что индексация не коснется военных и силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совет Федерации принял закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. На заседании отметили, что проект не коснется военных и силовиков. В законе подчеркнули, что у судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов прекратится индексация зарплат. Финансовые изменения должны составить 36 миллиардов рублей. Отмечается, что новый закон не коснется военнослужащих и силовиков. В Минфине подчеркнули, что тема индексации данных категорий будет рассматриваться отдельно. Ранее в Минфине сообщали, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, передает RT. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года.

Совет Федерации принял закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. На заседании отметили, что проект не коснется военных и силовиков. В законе подчеркнули, что у судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов прекратится индексация зарплат. Финансовые изменения должны составить 36 миллиардов рублей. Отмечается, что новый закон не коснется военнослужащих и силовиков. В Минфине подчеркнули, что тема индексации данных категорий будет рассматриваться отдельно. Ранее в Минфине сообщали, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, передает RT. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащим до начала 2025 года.