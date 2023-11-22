Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна»
У пользователей соцсети «ВКонтакте» произошли массовые сбои. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением.
Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения.
скрин с сайта «Вконтакте»
скрин с приложения «Вконтакте»
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