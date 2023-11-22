Пользователи «ВКонтакте» жалуются на массовые сбои. Скрин

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Мобильное приложение "Вконтакте". Москва, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, мобильное приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна» Фото:

У пользователей соцсети «ВКонтакте» произошли массовые сбои. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением.

Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения.

скрин с сайта «Вконтакте»
скрин с сайта «Вконтакте»

скрин с приложения «Вконтакте»
скрин с приложения «Вконтакте»

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У пользователей соцсети «ВКонтакте» произошли массовые сбои. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением. Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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