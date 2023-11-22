Пользователи «ВКонтакте» жалуются на массовые сбои. Скрин

22 ноября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна» Фото: Владимир Андреев © URA.RU У пользователей соцсети «ВКонтакте» произошли массовые сбои. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением. Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения. скрин с сайта «Вконтакте» Страница ВК https://vk.com/feed скрин с приложения «Вконтакте» Приложение «Вконтакте» https://vk.com/feed

У пользователей соцсети «ВКонтакте» произошли массовые сбои. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением. Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Страница недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения.