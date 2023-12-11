11 декабря 2023

Адвокат объяснил, почему суд не арестовал заочно основателя «Тануки»

Адвокат Зантарая: суд не смог доказать намерение основателя «Тануки» скрыться
© Служба новостей «URA.RU»
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Тануки. Екатеринбург, тануки
Ранее основателя сети «Тануки» Александра Орлова объявили в розыск Фото:

Суд не стал заочно арестовывать основателя ресторанного бренда «Тануки» Александра Орлова, несмотря на просьбу МВД, из-за того, что следователь не смог доказать, что мужчина собирался скрыться. Об этом рассказал председатель коллегии адвокатов «Делоер» Роланд Зантарая, защищающей бизнесмена в суде.

«Решение было для нас неожиданным, потому что, как правило, ходатайства об аресте, в том числе заочном, удовлетворяются, но мы сумели доказать суду, что сторона обвинения — следователь — не доказал намерение Орлова скрываться», — рассказал Роланд Зантарая изданию РБК.

Он уточнил, что за все время следствия — более одного года, Орлова ни разу не вызвали на допрос, однако в его офисах проходили обыски. Сам мужчина заявил адвокатам, что узнал о деле из СМИ, он не скрывается от суда и следствия.

Основатель «Тануки» был объявлен в розыск по обвинению в причинении особо крупного имущественного ущерба, передает телеканал RT. Мужчина покинул Россию и продал свои активы, однако погасил ущерб в размере 20 миллионов рублей. МВД просило заочно арестовать Орлова, однако суд не удовлетворил в просьбе.

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Суд не стал заочно арестовывать основателя ресторанного бренда «Тануки» Александра Орлова, несмотря на просьбу МВД, из-за того, что следователь не смог доказать, что мужчина собирался скрыться. Об этом рассказал председатель коллегии адвокатов «Делоер» Роланд Зантарая, защищающей бизнесмена в суде. «Решение было для нас неожиданным, потому что, как правило, ходатайства об аресте, в том числе заочном, удовлетворяются, но мы сумели доказать суду, что сторона обвинения — следователь — не доказал намерение Орлова скрываться», — рассказал Роланд Зантарая изданию РБК. Он уточнил, что за все время следствия — более одного года, Орлова ни разу не вызвали на допрос, однако в его офисах проходили обыски. Сам мужчина заявил адвокатам, что узнал о деле из СМИ, он не скрывается от суда и следствия. Основатель «Тануки» был объявлен в розыск по обвинению в причинении особо крупного имущественного ущерба, передает телеканал RT. Мужчина покинул Россию и продал свои активы, однако погасил ущерб в размере 20 миллионов рублей. МВД просило заочно арестовать Орлова, однако суд не удовлетворил в просьбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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