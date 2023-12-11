Основателя «Тануки» не будут заочно арестовывать

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Основателя ресторанного бренда «Тануки» Александра Орлова не будут заочно арестовывать, несмотря на просьбу МВД. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд отказал МВД в заочном аресте основателя „Тануки“ Орлова», — сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Орлов выплатит 20 миллионов рублей ущерба.

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Основателя ресторанного бренда «Тануки» Александра Орлова не будут заочно арестовывать, несмотря на просьбу МВД. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. «Суд отказал МВД в заочном аресте основателя „Тануки“ Орлова», — сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Орлов выплатит 20 миллионов рублей ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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