Основателя «Тануки» не будут заочно арестовывать

11 декабря 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Основателя ресторанного бренда «Тануки» Александра Орлова не будут заочно арестовывать, несмотря на просьбу МВД. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. «Суд отказал МВД в заочном аресте основателя „Тануки“ Орлова», — сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Орлов выплатит 20 миллионов рублей ущерба.

Основателя ресторанного бренда «Тануки» Александра Орлова не будут заочно арестовывать, несмотря на просьбу МВД. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. «Суд отказал МВД в заочном аресте основателя „Тануки“ Орлова», — сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Орлов выплатит 20 миллионов рублей ущерба.