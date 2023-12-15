Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве

Арест пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, по делу об убийстве его брата и бабушки, продлен до 18 февраля. Об этом рассказали в Истринском городском суда Московской области.
«Суд продлил арест Микояну до 18 февраля 2024 года», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме без доступа для слушателей и представителей СМИ.
В подмосковной деревне Крюково были найдены тела сына и тещи Стаса Намина, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького». Убийцей оказался старший приемный сын музыканта Роман Микоян. После преступления Микоян был найден на полу, пока его не обнаружила мать Галина.
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