Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Арест Романа Микояна останется под арестом до 18 февраля Фото:

Арест пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, по делу об убийстве его брата и бабушки, продлен до 18 февраля. Об этом рассказали в Истринском городском суда Московской области.

«Суд продлил арест Микояну до 18 февраля 2024 года», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме без доступа для слушателей и представителей СМИ.

В подмосковной деревне Крюково были найдены тела сына и тещи Стаса Намина, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького». Убийцей оказался старший приемный сын музыканта Роман Микоян. После преступления Микоян был найден на полу, пока его не обнаружила мать Галина.

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Арест пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, по делу об убийстве его брата и бабушки, продлен до 18 февраля. Об этом рассказали в Истринском городском суда Московской области. «Суд продлил арест Микояну до 18 февраля 2024 года», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме без доступа для слушателей и представителей СМИ. В подмосковной деревне Крюково были найдены тела сына и тещи Стаса Намина, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького». Убийцей оказался старший приемный сын музыканта Роман Микоян. После преступления Микоян был найден на полу, пока его не обнаружила мать Галина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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