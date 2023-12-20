В России подешевели курятина и сахар

20 декабря 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Цена на сахар в России снизилась на 0,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последнюю неделю в России снизилась цена на куриное мясо и сахар. Это следует из данных Росстата. «Снизились цены: на мясо кур — на 0,6%, сахар-песок — на 0,5%, пшено и крупу гречневую — на 0,3%», — говорится в докладе федеральной службы. Там добавили, что цена на пшеничную муку понизилась на 0,2%, на овощные консервы для детского питания и маргарин — на 0,1%. Кроме того, цены на мясо кур в 55 субъектах РФ снизились на 0,1-9,0%, при этом в шести субъектах цены не изменились. В то же время в 24 субъектах мясо кур стало дороже на 0,1-4,1%. Сахар в 61 субъекте страны подешевел на 0,1-3,3%, однако в восьми субъектах цены не изменились. К тому же, в 16 субъектах сахар подорожал на 0,1-1,9%, заключили в Росстате. Ранее в федеральной службе сообщили, что за период с 12 по 18 декабря 2023 года выросли цены на куриные яйца — на 4,6%. Там добавили, что в различных субъектах страны наблюдался разный уровень роста цен, варьирующийся от 0,1 до 14,4%.

За последнюю неделю в России снизилась цена на куриное мясо и сахар. Это следует из данных Росстата. «Снизились цены: на мясо кур — на 0,6%, сахар-песок — на 0,5%, пшено и крупу гречневую — на 0,3%», — говорится в докладе федеральной службы. Там добавили, что цена на пшеничную муку понизилась на 0,2%, на овощные консервы для детского питания и маргарин — на 0,1%. Кроме того, цены на мясо кур в 55 субъектах РФ снизились на 0,1-9,0%, при этом в шести субъектах цены не изменились. В то же время в 24 субъектах мясо кур стало дороже на 0,1-4,1%. Сахар в 61 субъекте страны подешевел на 0,1-3,3%, однако в восьми субъектах цены не изменились. К тому же, в 16 субъектах сахар подорожал на 0,1-1,9%, заключили в Росстате. Ранее в федеральной службе сообщили, что за период с 12 по 18 декабря 2023 года выросли цены на куриные яйца — на 4,6%. Там добавили, что в различных субъектах страны наблюдался разный уровень роста цен, варьирующийся от 0,1 до 14,4%.