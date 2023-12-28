Глава «Ростеха» назвал Путину дату выпуска электрокара «Атом»

Глава «Ростеха» Чемезов: выпуск электрокара «Атом» запланирован на 2025 год

28 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Серийный выпуск «Атома» запланирован на 2025 год, заявил Сергей Чемезов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Серийное производство электрокара «Атом» на конвейере начнется примерно в середине 2025 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «КамАЗ» сделал автомобиль, называется «Атом». Я думаю, что в 2025-м уже серийно начнем выпускать на конвейере», — передает слова Чемезова официальный сайт Кремля. Он добавил, что производство электрокара «Атом» будет проводиться в Москве на базе бывшего предприятия «Рено». Планируется, что уже в 2024 году будет готов опытный образец. Также «КамАЗ» разработал электроавтобусы, которые успешно эксплуатируются в Москве. Былл подписан контракт на поставку еще тысячи автобусов для столицы. Кроме того, эти автобусы отправляются в некоторые российские регионы. Глава «Ростеха» упомянул о работе концерна «Радиоэлектронные технологии» в области создания электрических зарядных станций. Более 200 таких станций уже установлены. В ходе диалога с Путиным Чемезов также подтвердил наличие работ по производству газовых двигателей.

Серийное производство электрокара «Атом» на конвейере начнется примерно в середине 2025 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «КамАЗ» сделал автомобиль, называется «Атом». Я думаю, что в 2025-м уже серийно начнем выпускать на конвейере», — передает слова Чемезова официальный сайт Кремля. Он добавил, что производство электрокара «Атом» будет проводиться в Москве на базе бывшего предприятия «Рено». Планируется, что уже в 2024 году будет готов опытный образец. Также «КамАЗ» разработал электроавтобусы, которые успешно эксплуатируются в Москве. Былл подписан контракт на поставку еще тысячи автобусов для столицы. Кроме того, эти автобусы отправляются в некоторые российские регионы. Глава «Ростеха» упомянул о работе концерна «Радиоэлектронные технологии» в области создания электрических зарядных станций. Более 200 таких станций уже установлены. В ходе диалога с Путиным Чемезов также подтвердил наличие работ по производству газовых двигателей.