Президент Польши созвал военных из-за неопознанного объекта со стороны Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Дуда отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши Фото:

Польский лидер Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военными после того, как неопознанный летающий объект нарушил воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом говорится на сайте президента.

«Сегодня состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем», — отмечается на сайте. Эти меры приняты после того, как неопознанный объект вошел в пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом пропал с радаров. Что это было, пока неизвестно, однако Польша привела в боевую готовность все силы и средства.

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Польский лидер Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военными после того, как неопознанный летающий объект нарушил воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом говорится на сайте президента. «Сегодня состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем», — отмечается на сайте. Эти меры приняты после того, как неопознанный объект вошел в пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом пропал с радаров. Что это было, пока неизвестно, однако Польша привела в боевую готовность все силы и средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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