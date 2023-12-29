Президент Польши созвал военных из-за неопознанного объекта со стороны Украины

Польский лидер Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военными после того, как неопознанный летающий объект нарушил воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом говорится на сайте президента.
«Сегодня состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем», — отмечается на сайте. Эти меры приняты после того, как неопознанный объект вошел в пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом пропал с радаров. Что это было, пока неизвестно, однако Польша привела в боевую готовность все силы и средства.
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