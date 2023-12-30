Россиянам не повысят пени за просроченные платежи за коммунальные услуги

Российским гражданам будут начислять пени и штрафы за просроченные платежи за ЖКУ по ключевой ставке 2022 года — 9,5%. Такое решение приняло правительство РФ.
«В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что при действующей ключевой ставке ЦБ 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ.
Ранее в Госдуме появилось предложение о снижении тарифов на ЖКУ для определенных категорий российских граждан в период новогодних праздников. Предлагается установить особые льготные тарифы для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом, ветеранов боевых действий и других граждан. С такой инициативой выступил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Российским гражданам будут начислять пени и штрафы за просроченные платежи за ЖКУ по ключевой ставке 2022 года — 9,5%. Такое решение приняло правительство РФ. «В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что при действующей ключевой ставке ЦБ 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ. Ранее в Госдуме появилось предложение о снижении тарифов на ЖКУ для определенных категорий российских граждан в период новогодних праздников. Предлагается установить особые льготные тарифы для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом, ветеранов боевых действий и других граждан. С такой инициативой выступил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.