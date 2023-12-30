Россиянам не повысят пени за просроченные платежи за коммунальные услуги

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Правительство продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ Фото:

Российским гражданам будут начислять пени и штрафы за просроченные платежи за ЖКУ по ключевой ставке 2022 года — 9,5%. Такое решение приняло правительство РФ.

«В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что при действующей ключевой ставке ЦБ 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ.

Ранее в Госдуме появилось предложение о снижении тарифов на ЖКУ для определенных категорий российских граждан в период новогодних праздников. Предлагается установить особые льготные тарифы для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом, ветеранов боевых действий и других граждан. С такой инициативой выступил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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Российским гражданам будут начислять пени и штрафы за просроченные платежи за ЖКУ по ключевой ставке 2022 года — 9,5%. Такое решение приняло правительство РФ. «В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что при действующей ключевой ставке ЦБ 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ. Ранее в Госдуме появилось предложение о снижении тарифов на ЖКУ для определенных категорий российских граждан в период новогодних праздников. Предлагается установить особые льготные тарифы для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом, ветеранов боевых действий и других граждан. С такой инициативой выступил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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