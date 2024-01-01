Во Львове прогремели мощные взрывы после атаки Донецка

Глава Донецка Андрей Садовый сообщил о взрывах во Львове
новость из сюжетаВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь
Во Львове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовый. Это произошло после атак на Донецк со стороны украинских сил. Тогда в результате их удара погибло четыре человека.
«Во Львове — взрывы», — сообщил Андрей Садовый в своем telegram-канале. Также известно о работе средств ПВО в регионе.
ВСУ дважды обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. URA.RU приводило всю известную информацию.
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