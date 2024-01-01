Во Львове прогремели мощные взрывы после атаки Донецка

Глава Львова Садовый сообщил о взрывах в городе
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Глава Донецка Андрей Садовый сообщил о взрывах во Львове Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь

Во Львове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовый. Это произошло после атак на Донецк со стороны украинских сил. Тогда в результате их удара погибло четыре человека.

«Во Львове — взрывы», — сообщил Андрей Садовый в своем telegram-канале. Также известно о работе средств ПВО в регионе.

ВСУ дважды обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. URA.RU приводило всю известную информацию.

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Во Львове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовый. Это произошло после атак на Донецк со стороны украинских сил. Тогда в результате их удара погибло четыре человека. «Во Львове — взрывы», — сообщил Андрей Садовый в своем telegram-канале. Также известно о работе средств ПВО в регионе. ВСУ дважды обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. URA.RU приводило всю известную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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