Во Львове прогремели мощные взрывы после атаки Донецка

Глава Львова Садовый сообщил о взрывах в городе

01 января 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

Глава Донецка Андрей Садовый сообщил о взрывах во Львове Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь Во Львове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовый. Это произошло после атак на Донецк со стороны украинских сил. Тогда в результате их удара погибло четыре человека. «Во Львове — взрывы», — сообщил Андрей Садовый в своем telegram-канале. Также известно о работе средств ПВО в регионе. ВСУ дважды обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. URA.RU приводило всю известную информацию.

Во Львове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовый. Это произошло после атак на Донецк со стороны украинских сил. Тогда в результате их удара погибло четыре человека. «Во Львове — взрывы», — сообщил Андрей Садовый в своем telegram-канале. Также известно о работе средств ПВО в регионе. ВСУ дважды обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. URA.RU приводило всю известную информацию.