Премьер-министр Индии Моди пожелал Путину победы на выборах

Во время разговора по телефону премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал главе России Владимиру Путину одержать победу на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии», — говорится на
Оба политика отметили, что удовлетворительно оценивают успехи в торгово-экономической и научно-техническая кооперации, а также в энергетической, транспортной и логистической областях. Также высоко было оценено сотрудничество России и и Индии на Дальнем Востоке.
Касательно председательства России в БРИКС в 2024 году лидеры двух государств подчеркнули, что будут тесно взаимодействовать друг с другом. Также Моди и Путин обсудили ситуацию на Украине.
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