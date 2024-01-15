Премьер-министр Индии Моди пожелал Путину победы на выборах

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Нарендра Моди переговорил с Владимиром Путиным по телефону Фото:

Во время разговора по телефону премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал главе России Владимиру Путину одержать победу на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии», — говорится на сайте Кремля. Также Моди и Путин обсудили развитие отношений между государствами.

Оба политика отметили, что удовлетворительно оценивают успехи в торгово-экономической и научно-техническая кооперации, а также в энергетической, транспортной и логистической областях. Также высоко было оценено сотрудничество России и и Индии на Дальнем Востоке.

Касательно председательства России в БРИКС в 2024 году лидеры двух государств подчеркнули, что будут тесно взаимодействовать друг с другом. Также Моди и Путин обсудили ситуацию на Украине.

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Во время разговора по телефону премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал главе России Владимиру Путину одержать победу на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает сайт Кремля. «Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии», — говорится на сайте Кремля. Также Моди и Путин обсудили развитие отношений между государствами. Оба политика отметили, что удовлетворительно оценивают успехи в торгово-экономической и научно-техническая кооперации, а также в энергетической, транспортной и логистической областях. Также высоко было оценено сотрудничество России и и Индии на Дальнем Востоке. Касательно председательства России в БРИКС в 2024 году лидеры двух государств подчеркнули, что будут тесно взаимодействовать друг с другом. Также Моди и Путин обсудили ситуацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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