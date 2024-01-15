Премьер-министр Индии Моди пожелал Путину победы на выборах

15 января 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Нарендра Моди переговорил с Владимиром Путиным по телефону Фото: Официальный сайт Президента РФ Во время разговора по телефону премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал главе России Владимиру Путину одержать победу на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает сайт Кремля. «Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии», — говорится на сайте Кремля. Также Моди и Путин обсудили развитие отношений между государствами. Оба политика отметили, что удовлетворительно оценивают успехи в торгово-экономической и научно-техническая кооперации, а также в энергетической, транспортной и логистической областях. Также высоко было оценено сотрудничество России и и Индии на Дальнем Востоке. Касательно председательства России в БРИКС в 2024 году лидеры двух государств подчеркнули, что будут тесно взаимодействовать друг с другом. Также Моди и Путин обсудили ситуацию на Украине.

Во время разговора по телефону премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал главе России Владимиру Путину одержать победу на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает сайт Кремля. «Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии», — говорится на сайте Кремля. Также Моди и Путин обсудили развитие отношений между государствами. Оба политика отметили, что удовлетворительно оценивают успехи в торгово-экономической и научно-техническая кооперации, а также в энергетической, транспортной и логистической областях. Также высоко было оценено сотрудничество России и и Индии на Дальнем Востоке. Касательно председательства России в БРИКС в 2024 году лидеры двух государств подчеркнули, что будут тесно взаимодействовать друг с другом. Также Моди и Путин обсудили ситуацию на Украине.