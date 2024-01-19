Песков: Саудовская Аравия ориентирована на БРИКС

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Дмитрий Песков заявил, что Саудовская Аравия хочет вступить в БРИКС Фото:

Саудовская Аравия хочет вступить в БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Мы продолжаем наши контакты. Эта тема активно обсуждалась в ходе недавнего визита в Эр-Рияд. Мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентирована на членство в БРИКС», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Саудовская Аравия хочет вступить в БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Мы продолжаем наши контакты. Эта тема активно обсуждалась в ходе недавнего визита в Эр-Рияд. Мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентирована на членство в БРИКС», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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